Ριφιφί στο Αίγιο με λεία 23.000 ευρώ, αναζητείται ο δράστης
Ανοιξε τρύπα σε τοίχο δύο καταστημάτων, αφαίρεσε ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού, καθώς το χρονικό διάστημα από 28-04-2026 έως 02-05-2026 στο Αίγιο, αφού παραβίασε αποθήκη και άνοιξε τρύπα σε τοίχο δύο καταστημάτων, αφαίρεσε ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα και εργαλεία.
Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων, σύμφωνα με την παθούσα, ανέρχεται στις 23.000 ευρώ, ενώ τα στοιχεία του κατηγορούμενου ταυτοποιήθηκαν μετά από την αστυνομική έρευνα.
