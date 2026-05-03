Ριφιφί στο Αίγιο με λεία 23.000 ευρώ, αναζητείται ο δράστης

Ανοιξε τρύπα σε τοίχο δύο καταστημάτων, αφαίρεσε ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα

03 Μάι. 2026 20:48
Pelop News

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού, καθώς το χρονικό διάστημα από 28-04-2026 έως 02-05-2026 στο Αίγιο, αφού παραβίασε αποθήκη και άνοιξε τρύπα σε τοίχο δύο καταστημάτων, αφαίρεσε ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα και εργαλεία.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων, σύμφωνα με την παθούσα, ανέρχεται στις 23.000 ευρώ, ενώ τα στοιχεία του κατηγορούμενου ταυτοποιήθηκαν μετά από την αστυνομική έρευνα.

