Ρήγα Φεραίου: Κίνδυνος από παγκάκι στον πεζόδρομο

Αναγνώστης μάς έστειλε φωτογραφία με παγκάκι που βρίσκεται στον δημοφιλή πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου και βρίσκεται σε κακή κατάσταση.

Δεν είναι μόνο ότι λείπει το ένα ξύλο από την κατασκευή, είναι ότι προεξέχει μια μεγάλη πρόκα και αποτελεί κίνδυνο θάνατο όποιον θελήσει να καθίσει –κυρίως παιδί-, οπότε χρειάζεται άμεσα επιδιόρθωση από τους αρμόδιους.

