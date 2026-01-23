Ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις: Η ΕΕ σε συναγερμό μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σημαντικό πλήγμα στις διατλαντικές σχέσεις καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να συγκαλούν έκτακτη σύνοδο κορυφής μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και την αιφνιδιαστική υπαναχώρησή του, έπειτα από μια ασαφή συμφωνία για την ασφάλεια στην Αρκτική.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έκανε λόγο για «απρόβλεπτη συμπεριφορά» των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «τη μία μέρα έτσι, την άλλη όλα μπορούν να αλλάξουν», ενώ παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ «έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα». Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει 80 χρόνια συνεργασίας.

Ευρωπαϊκή ενότητα και προειδοποιήσεις προς Ουάσινγκτον

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ενότητα της ΕΕ και η «σταθερή αλλά μη κλιμακούμενη» στάση απέναντι στις ΗΠΑ απέδωσαν, ενώ η έκτακτη σύνοδος κρίθηκε αναγκαία για συνολική επανεκτίμηση της διατλαντικής σχέσης.

Η σύνοδος συγκλήθηκε όταν ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας της αντίστασης σε ενδεχόμενη αμερικανική εξαγορά της Γροιλανδίας, αυτόνομης περιοχής του Βασιλείου της Δανίας.

«Η κυριαρχία δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν τόνισε ότι η δανική κυριαρχία δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση και ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργάζονται «με σεβασμό και χωρίς απειλές».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της, ενώ ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του Τραμπ.

Στήριξη στις ΗΠΑ, αλλά με όρους

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τη βούληση διατήρησης των ΗΠΑ ως συμμάχου. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «στενότερο φίλο», ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ τόνισε ότι η πολιτική απαιτεί εμπιστοσύνη και σεβασμό, όχι εξαναγκασμό.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι η κυριαρχία της περιοχής δεν είναι διαπραγματεύσιμη και ότι, αν χρειαστεί, η Γροιλανδία επιλέγει Δανία, ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Κριτική από Ζελένσκι και φόβοι γεωπολιτικής αποσταθεροποίησης

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά της κριτικής του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε την Ευρώπη για αργές αποφάσεις και επανέφερε την ιδέα κοινών ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία ότι μια ενδεχόμενη επιτυχία της αμερικανικής πίεσης στη Γροιλανδία θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για την Ταϊβάν ή τις χώρες της Βαλτικής, απειλώντας τη διεθνή τάξη μετά το 1945.

Οικονομικές απαντήσεις και εμπορικές συμφωνίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει την επανεκκίνηση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, ενώ είχε προηγουμένως παγώσει τη διαδικασία λόγω των απειλών για δασμούς. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα δήλωσε ότι οι συζητήσεις μπορούν να επανεκκινήσουν, ενώ ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Μπέρντ Λάνγκε προειδοποίησε ότι «η επόμενη απειλή είναι βέβαιο πως θα έρθει».

Η ΕΕ είχε εξετάσει ακόμη και την ενεργοποίηση του μηχανισμού κατά του εξαναγκασμού, που θα επέτρεπε ευρείες οικονομικές κυρώσεις σε αμερικανικές εταιρείες.

Το αμφιλεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμβατότητά του με τον ΟΗΕ. Μέχρι στιγμής, μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία έχουν αποδεχθεί πρόσκληση συμμετοχής.

