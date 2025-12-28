Ρήγμα στο μέτωπο των αγροτικών μπλόκων μετά από 30 ημέρες κινητοποιήσεων – Σενάρια διαλόγου και κλιμάκωσης

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 30 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων των αγροτών για να καταγραφεί το πρώτο ουσιαστικό ρήγμα στο μέχρι πρότινος αρραγές μέτωπο των μπλόκων. Η ανακοίνωση πρόθεσης για διαφοροποίηση από κοινή γραμμή, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από υπογραφές εκπροσώπων, άνοιξε έναν κύκλο έντονης εσωτερικής αντιπαράθεσης, με το ερώτημα πλέον να αφορά το εύρος και τη δυναμική αυτής της ρωγμής.

Το πόσο βαθιά θα είναι η διάσπαση εξαρτάται, σύμφωνα με αγροτικές πηγές, από το πόσα και πόσο ισχυρά μπλόκα θα ακολουθήσουν τον δρόμο της διαφοροποίησης. Παράλληλα, γεννάται προβληματισμός για τη χρονική συγκυρία της κίνησης, τη στιγμή που η άρνηση του Μαξίμου σε δεύτερη πρόσκληση για συνάντηση είχε αρχίσει να προκαλεί εσωτερικές συζητήσεις στους κόλπους των κινητοποιούμενων.

Εσωτερικές αιχμές και βαριές εκφράσεις

Στο «στρατηγείο» της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στη Νίκαια, εκφράζεται έντονη δυσφορία για το γεγονός ότι τα μπλόκα που εμφανίζονται να διαφοροποιούνται είχαν συμμετάσχει στην πρώτη πανελλαδική σύσκεψη πριν την έναρξη των κινητοποιήσεων και είχαν αποδεχθεί το κοινό πλαίσιο αιτημάτων. Ορισμένοι εκπρόσωποι δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία, κάνοντας λόγο ακόμη και για «καλικάντζαρους του αγροτικού κινήματος» ή για «καλοθελητές της εκάστοτε κυβέρνησης», χαρακτηρισμοί που καταδεικνύουν το βάθος της έντασης.

Από την άλλη πλευρά, όσοι διαφοροποιούνται υποστηρίζουν ότι συμμετείχαν στις συσκέψεις ως παρατηρητές και όχι ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής. Η απάντηση αυτή προκάλεσε ειρωνικά σχόλια από στελέχη των μπλόκων, που διερωτώνται ποια ακριβώς εκπροσώπηση μπορούν να έχουν «παρατηρητές» σε ενδεχόμενο τραπέζι διαλόγου. Παρά ταύτα, από τη Νίκαια διαμηνύεται ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για αναθεώρηση της στάσης.

Σχεδιασμός για κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά

Παρά τις εξελίξεις, στην Πανελλαδική Επιτροπή εκτιμούν ότι η διασπαστική τάση δεν θα επηρεάσει τον σχεδιασμό για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά. Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να αποφασιστούν σε πανελλαδική σύσκεψη, πιθανότατα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Μέχρι τότε, θα συνεχιστούν οι δράσεις με ανοίγματα διοδίων και συμβολικούς αποκλεισμούς παραδρόμων, ενώ έως την ερχόμενη Τρίτη θα εφαρμοστούν από όλα τα μπλόκα μέτρα για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, στα πρότυπα όσων ίσχυσαν τα Χριστούγεννα.

Το βλέμμα στην κυβέρνηση και τη συνάντηση

Κομβικό παραμένει το ερώτημα για τη στάση που θα επιλέξει η κυβέρνηση μετά το πέρας των εορτών, τη στιγμή που τα μπλόκα θα εξακολουθούν να βρίσκονται στο εθνικό οδικό δίκτυο. Η κυβερνητική ανταπόκριση θεωρείται το «κλειδί» για το αν και πότε θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύσκεψη στην Επανομή, οι αγρότες είχαν επισημάνει πως τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τον πρωτογενή τομέα αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», ζητώντας άμεσο και ουσιαστικό διάλογο, χωρίς σκοπιμότητες και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τη γραμμή υπέρ του διαλόγου επιβεβαιώνει και η λίστα των μπλόκων που, σύμφωνα με τον αγρότη Δημήτρη Τσίλια, δηλώνουν έτοιμα να συμμετάσχουν σε συνάντηση με την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μπλόκα από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Αχαΐα, τη Θράκη, καθώς και νησιωτικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και η Ρόδος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



