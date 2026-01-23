Ρίο ντε Τζανέιρο ή Ρίο της Πάτρας; Πως εξηγούνται οι τιμές-σοκ καταλυμάτων για το Καρναβάλι

Αγγελίες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για διαμερίσματα και κατοικίες με ενοίκια που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ γίνονται ξανά αντικείμενο σχολιασμού, προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις.

23 Ιαν. 2026 17:30
Pelop News

Λίγες εβδομάδες πριν από το διήμερο κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού, στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, η ίδια συζήτηση επιστρέφει με ένταση: οι τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Πάτρα εκτοξεύονται σε επίπεδα που δύσκολα ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία της διαμονής και μάλιστα σε μια πόλη όπως η Πάτρα που δεν κατέχει τα σκήπτρα της ακρίβεια στον τουρισμό. Αγγελίες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για διαμερίσματα και κατοικίες με ενοίκια που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ γίνονται ξανά αντικείμενο σχολιασμού, προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις.

Ωστόσο, πίσω από τα «δυσθεώρητα» ποσά κρύβεται μια πραγματικότητα λιγότερο προφανής, αλλά απόλυτα αναμενόμενη. Οπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, σε πολλές περιπτώσεις οι συγκεκριμένες τιμές δεν τίθενται με στόχο τη μίσθωση, αλλά ακριβώς το αντίθετο: την αποτροπή της. Οι ιδιοκτήτες, δεσμευμένοι από τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και αδυνατώντας να εξαιρέσουν το ακίνητό τους για συγκεκριμένες ημερομηνίες, επιλέγουν να «φουσκώσουν» υπερβολικά τις τιμές τις ημέρες του Καρναβαλιού. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αποφύγουν ενοικιάσεις σε μεγάλες παρέες χαμηλού εισοδηματικού προφίλ, που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα όχλησης στην πολυκατοικία ή ακόμη και ζημιές στο ίδιο το ακίνητο.

Και φέτος το πιο ακριβό μίσθωμα κατοικίας που εμφανίζεται στις πλατφόρμες αγγίζει τα 3.200 ευρώ για το τριήμερο και είναι κοντά στο Ρίο. «Με τόσα χρήματα πας στο Καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο, όχι στο Ρίο της Πάτρας», σχολιάζουν χαρακτηριστικά άνθρωποι της αγοράς. Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα, στην πλατφόρμα Airbnb εξακολουθούν να εμφανίζονται δεκάδες διαθέσιμα καταλύματα, αν και οι σχετικά προσιτές επιλογές έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Ελάχιστα ακίνητα παραμένουν κάτω από τα 300 ευρώ για το τριήμερο, ενώ δεκάδες κινούνται στη ζώνη των 500 ευρώ και κάποια σπίτια φτάνουν τις 2.000–2.500 ευρώ, αλλά η εν γένει εικόνα τους, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση το ζητούμενο μίσθωμα.

Σύμφωνα με παράγοντες της κτηματαγοράς, οι προκρατήσεις έχουν ήδη φτάσει το 75%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό δείχνει ότι πολλοί επισκέπτες έχουν προγραμματίσει εγκαίρως την έλευσή τους στην Πάτρα. Στο κέντρο της πόλης, από την οδό Ζαΐμη έως τη Βότση, εμφανίζονται διαθέσιμες μόλις 20 κατοικίες προς βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ εκτός κέντρου μεγάλα διαμερίσματα με θέα τη θάλασσα προσφέρονται σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει και μια ευρύτερη τάση: πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν πλέον τη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως το Καρναβάλι ή το καλοκαίρι, αντί της μακροχρόνιας ενοικίασης. Και όσο πλησιάζει το τριήμερο της μεγάλης γιορτής, η συζήτηση για τις τιμές φαίνεται πως θα συνεχιστεί – μαζί με τα ερωτήματα για το πού τελειώνει η αγορά και πού αρχίζει η αποτροπή.

