Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους

Οι προπονητές του Final-8 του Rising Stars ψήφισαν τον Πολυτιμότερο Παίκτη, τον Κορυφαίο Αμυντικό, καθώς και την Κορυφαία Πεντάδα, με βάση τις επιδόσεις των αθλητών στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους Οι προπονητές του Final-8 του Rising Stars ψηφίζουν τους κορυφαίους
26 Φεβ. 2026 21:17
Pelop News

Το Rising Stars ετοιμάζεται για την τελική πράξη, με το Final-8 της διοργάνωσης να πραγματοποιείται στην Πάτρα και το Promtiheas Park, ύστερα από μια συναρπαστική κανονική περίοδο, που ανέδειξε τις οκτώ κορυφαίες ομάδες, οι οποίες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Μέσα από τα πέντε «παράθυρα» κατά μήκος της σεζόν 2025-26, αρκετοί ήταν οι παίκτες, που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους και κέρδισαν τις εντυπώσεις. Οι προπονητές των οκτώ ομάδων, που βρίσκονται στο Final-8 του Rising Stars, ψήφισαν με τη σειρά τους για τον Πολυτιμότερο Παίκτη, τον Κορυφαίο Αμυντικό, καθώς και την Κορυφαία Πεντάδα του Rising Stars, με βάση τις επιδόσεις των αθλητών στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Ο MVP, ο Αμυντικός της Χρονιάς και η Κορυφαία Πεντάδα

MVP του πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Σταύρος Γυμνόπουλος του ΚΑΟΧ. Ο νεαρός γκαρντ μέτρησε κατά μέσο όρο 30.8 πόντους, μαζί με οκτώ ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και 2.1 κλεψίματα σε 36:55 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, με πέντε εκ των οκτώ προπονητών των ομάδων του Final-8 να τον επιλέγουν ως τον Πολυτιμότερο του πρωταθλήματος.

Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Σταύρος Γυμνόπουλος

Για τον κορυφαίο αμυντικό του Rising Stars υπήρξε ισοψηφία, με τις επιλογές των προπονητών αυτή την φορά να ποικίλουν, καθώς είναι χαρακτηριστικό, ότι έξι ήταν οι αθλητές σε αυτή την κατηγορία, που μέτρησαν έστω μία ψήφο. Ο Βαγγέλης Μπουζούλας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ζάχος της ΔΕΚΑ κέρδισαν από δύο ψήφους, μοιραζόμενοι επί της ουσίας τη θέση του αμυντικού της χρονιάς. Ο πρώτος είχε κατά μέσο όρο 15 πόντους, μαζί με 9.7 ριμπάουντ, δύο ασίστ και τρία κλεψίματα ανά παιχνίδι, ενώ ο δεύτερος σημείωσε αντίστοιχα 8.8 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 2.6 κλεψίματα.

Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Βαγγέλης Μπουζούλας
Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Θανάσης Ζάχος

Στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς υπήρξε ακόμη μια ισοψηφία και, συγκεκριμένα, στη θέση του σέντερ, εκεί όπου ο Χάρης Μπιλιώνης της ΑΕΚ με 15.7 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.8 κλεψίματα ανά αγώνα, μοιράστηκε τις ίδιες ψήφους (4) των προπονητών μαζί με τον Δημήτρη Εξαρχόπουλο του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με 12.8 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 1.5 κλέψιμο και 1.8 κοψίματα ανά παιχνίδι. Στις θέσεις των γκαρντ βρίσκουμε τον Δημήτρη Πούλο του Προμηθέα Πάτρας (4 ψήφοι) με 15.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα, με τον Βασίλη Χαρτώνα της ΔΕΚΑ (4 ψήφοι) να βρίσκεται στις θέσεις των φόργουορντ με 16.3 πόντους, 11.6 ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και 2.4 κλεψίματα, ενώ Σταύρος Γυμνόπουλος (5 ψήφοι) και Βαγγέλης Μπουζούλας (6 ψήφοι) βρήκαν επίσης τη θέση τους στην κορυφαία πεντάδα, στις θέσεις των γκαρντ και των φόργουορντ αντίστοιχα.

Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Δημήτρης Πούλος
Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Σταύρος Γυμνόπουλος
Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Βασίλης Χαρτώνας
Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Βαγγέλης Μπουζούλας
Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Χάρης Μπιλιώνης
Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους
Δημήτρης Εξαρχόπουλος

Τα βραβεία του Rising Stars:

MVP: Σταύρος Γυμνόπουλος (ΚΑΟΧ)

Αμυντικός της Χρονιάς: Βαγγέλης Μπουζούλας (Ολυμπιακός), Θανάσης Ζάχος (ΔΕΚΑ)

Κορυφαία Πεντάδα: Δημήτρης Πούλος (Προμηθέας Πάτρας), Σταύρος Γυμνόπουλος (ΚΑΟΧ), Βασίλης Χαρτώνας (ΔΕΚΑ), Βαγγέλης Μπουζούλας (Ολυμπιακός), Χάρης Μπιλιώνης (ΑΕΚ)/Δημήτρης Εξαρχόπουλος (Κρόνος Αγίου Δημητρίου)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ