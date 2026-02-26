Rising Stars: Οι προπονητές επιλέγουν τους κορυφαίους

Το Rising Stars ετοιμάζεται για την τελική πράξη, με το Final-8 της διοργάνωσης να πραγματοποιείται στην Πάτρα και το Promtiheas Park, ύστερα από μια συναρπαστική κανονική περίοδο, που ανέδειξε τις οκτώ κορυφαίες ομάδες, οι οποίες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Μέσα από τα πέντε «παράθυρα» κατά μήκος της σεζόν 2025-26, αρκετοί ήταν οι παίκτες, που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους και κέρδισαν τις εντυπώσεις. Οι προπονητές των οκτώ ομάδων, που βρίσκονται στο Final-8 του Rising Stars, ψήφισαν με τη σειρά τους για τον Πολυτιμότερο Παίκτη, τον Κορυφαίο Αμυντικό, καθώς και την Κορυφαία Πεντάδα του Rising Stars, με βάση τις επιδόσεις των αθλητών στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Ο MVP, ο Αμυντικός της Χρονιάς και η Κορυφαία Πεντάδα

MVP του πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Σταύρος Γυμνόπουλος του ΚΑΟΧ. Ο νεαρός γκαρντ μέτρησε κατά μέσο όρο 30.8 πόντους, μαζί με οκτώ ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και 2.1 κλεψίματα σε 36:55 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, με πέντε εκ των οκτώ προπονητών των ομάδων του Final-8 να τον επιλέγουν ως τον Πολυτιμότερο του πρωταθλήματος.

Σταύρος Γυμνόπουλος

Για τον κορυφαίο αμυντικό του Rising Stars υπήρξε ισοψηφία, με τις επιλογές των προπονητών αυτή την φορά να ποικίλουν, καθώς είναι χαρακτηριστικό, ότι έξι ήταν οι αθλητές σε αυτή την κατηγορία, που μέτρησαν έστω μία ψήφο. Ο Βαγγέλης Μπουζούλας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ζάχος της ΔΕΚΑ κέρδισαν από δύο ψήφους, μοιραζόμενοι επί της ουσίας τη θέση του αμυντικού της χρονιάς. Ο πρώτος είχε κατά μέσο όρο 15 πόντους, μαζί με 9.7 ριμπάουντ, δύο ασίστ και τρία κλεψίματα ανά παιχνίδι, ενώ ο δεύτερος σημείωσε αντίστοιχα 8.8 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 2.6 κλεψίματα.

Βαγγέλης Μπουζούλας Θανάσης Ζάχος

Στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς υπήρξε ακόμη μια ισοψηφία και, συγκεκριμένα, στη θέση του σέντερ, εκεί όπου ο Χάρης Μπιλιώνης της ΑΕΚ με 15.7 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.8 κλεψίματα ανά αγώνα, μοιράστηκε τις ίδιες ψήφους (4) των προπονητών μαζί με τον Δημήτρη Εξαρχόπουλο του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με 12.8 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 1.5 κλέψιμο και 1.8 κοψίματα ανά παιχνίδι. Στις θέσεις των γκαρντ βρίσκουμε τον Δημήτρη Πούλο του Προμηθέα Πάτρας (4 ψήφοι) με 15.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα, με τον Βασίλη Χαρτώνα της ΔΕΚΑ (4 ψήφοι) να βρίσκεται στις θέσεις των φόργουορντ με 16.3 πόντους, 11.6 ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και 2.4 κλεψίματα, ενώ Σταύρος Γυμνόπουλος (5 ψήφοι) και Βαγγέλης Μπουζούλας (6 ψήφοι) βρήκαν επίσης τη θέση τους στην κορυφαία πεντάδα, στις θέσεις των γκαρντ και των φόργουορντ αντίστοιχα.

Δημήτρης Πούλος Σταύρος Γυμνόπουλος Βασίλης Χαρτώνας Βαγγέλης Μπουζούλας Χάρης Μπιλιώνης Δημήτρης Εξαρχόπουλος

Τα βραβεία του Rising Stars:

MVP: Σταύρος Γυμνόπουλος (ΚΑΟΧ)

Αμυντικός της Χρονιάς: Βαγγέλης Μπουζούλας (Ολυμπιακός), Θανάσης Ζάχος (ΔΕΚΑ)

Κορυφαία Πεντάδα: Δημήτρης Πούλος (Προμηθέας Πάτρας), Σταύρος Γυμνόπουλος (ΚΑΟΧ), Βασίλης Χαρτώνας (ΔΕΚΑ), Βαγγέλης Μπουζούλας (Ολυμπιακός), Χάρης Μπιλιώνης (ΑΕΚ)/Δημήτρης Εξαρχόπουλος (Κρόνος Αγίου Δημητρίου)