Ρόμπερτ Σάρα: Ποιος είναι ο anti-woke καρδινάλιος από την Αφρική που οι συντηρητικοί θέλουν για Πάπα

Ενα όνομα που κανείς δεν περίμενε άρχισε να κυκλοφορεί έντονα ως πιθανός διάδοχός του Πάπα Φραγκίσκου και μάλιστα λίγεες ώρες μετά τον θάνατο του προκαλώντας φρενίτιδα σε συντηρητικούς κύκλους των social media είναι ο Καρδινάλιος Ρόμπερτ Σάρα από τη Γουινέα. Ένας καθολικός ιεράρχης με φανατικά παραδοσιακές απόψεις, τον οποίο πολλοί καθολικοί συντηρητικοί αποκαλούν με λαχτάρα «αντι-woke πάπα», έπειτα από μια δεκαετία κυριαρχίας της προοδευτικής τάσης στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Ο Σάρα έχει πάρει σκληρή γραμμή σχεδόν σε όλα: από τον γάμο ομοφύλων και την έμφυλη ταυτότητα, μέχρι την παρακμή των θρησκευτικών αξιών στη Δύση, τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και τις απειλές που –κατά τον ίδιο– φέρνει η ανεξέλεγκτη μετανάστευση στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και τα πιστεύω της.

Υπήρχε όμως ένα βασικό εμπόδιο: μέχρι τη Δευτέρα, λίγοι –ακόμα και μεταξύ των πιο σοβαρών καθολικών συντηρητικών– θεωρούσαν πως είχε οποιαδήποτε πιθανότητα. Θεωρούνταν υπερβολικά σκληροπυρηνικός, πολύ ηλικιωμένος (στα 79 του) και υπερβολικά ευθύς για να συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη στο Κολέγιο των Καρδιναλίων, που θα συνέλθει τις επόμενες εβδομάδες στην Καπέλα Σιστίνα για την εκλογή νέου Πάπα. Τα στοιχήματα του έδιναν μόλις 2% πιθανότητες να γίνει ο επόμενος ποντίφικας.

Ωστόσο, η υποψηφιότητά του πήρε ξαφνικά ώθηση από viral αποσπάσματα στα social media των συντηρητικών. Μια πρόχειρη και θολή βιντεοσυνέντευξη του καρδιναλίου, στην οποία προειδοποιεί για τους κινδύνους της μετανάστευσης προς την Ευρώπη, άρχισε να κυκλοφορεί τη Δευτέρα, την ώρα που η είδηση του θανάτου του πάπα εδραιωνόταν.

One of the frontrunners for Pope, Cardinal Robert Sarah, is a HARDLINER against mass migration



"I'm afraid the west is dying. You're being invaded by other cultures, other peoples…which will progressively dominate you by their numbers,…

