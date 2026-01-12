Ρομπέρτα Μέτσολα: Απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν

Γνωστοποίησε την απόφασή της με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωση

12 Ιαν. 2026 18:43
Pelop News

Πλέον την απόφασή της να απαγορεύσει την είσοδο του διπλωματικού προσωπικού και όλων των εκπροσώπων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρός του Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, σήμερα αποφάσισα να απαγορεύσω την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» έγραψε συγκεκριμένα η κα Μέτσολα και πρόσθεσε ότι «το Κοινοβούλιο δεν θα συμβάλει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος, το οποίο διατηρείται μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών».

Δείτε την ανάρτησή της

