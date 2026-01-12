Ρομπέρτα Μέτσολα: Απαγόρευσε την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των εκπροσώπων τoυ Ιράν

Πλέον την απόφασή της να απαγορεύσει την είσοδο του διπλωματικού προσωπικού και όλων των εκπροσώπων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρός του Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, σήμερα αποφάσισα να απαγορεύσω την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» έγραψε συγκεκριμένα η κα Μέτσολα και πρόσθεσε ότι «το Κοινοβούλιο δεν θα συμβάλει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος, το οποίο διατηρείται μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών».

Δείτε την ανάρτησή της

It cannot be business as usual. As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.… — Roberta Metsola (@EP_President) January 12, 2026

