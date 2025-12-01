Ρόδος: Προφυλακιστέος 55χρονος για πολυετείς βιασμούς της κόρης του – Το DNA επιβεβαίωσε πως ήταν πατέρας του παιδιού της!

Μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Ρόδο, όπου 55χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του επί χρόνια, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μαζί της παιδί. Η δικαστική έρευνα έχει ήδη οδηγήσει στην προφυλάκισή του, ενώ το DNA αποτελεί καθοριστικό τεκμήριο.

01 Δεκ. 2025
Η αποκάλυψη πολυετών βιασμών μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον συγκλονίζει τη Ρόδο, καθώς 55χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την καταγγελία της 31χρονης κόρης του ότι από τα 16 της ζούσε υπό συνεχή εξαναγκασμό και κακοποίηση, με εργαστηριακό έλεγχο DNA να επιβεβαιώνει ότι ένα από τα παιδιά της είναι δικό του.

Η διερεύνηση της υπόθεσης αποκάλυψε ότι η 31χρονη σήμερα γυναίκα ζούσε για χρόνια σε καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού, καταγγέλλοντας ότι ο πατέρας της τη βίαζε από την ηλικία των 16 ετών. Όπως περιέγραψε στην κατάθεσή της, παρουσία ψυχολόγου και πραγματογνώμονα, οι κακοποιήσεις ήταν συστηματικές και πραγματοποιούνταν στο σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο κύκλος της κακοποίησης σταμάτησε μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Καθοριστικό στοιχείο για την υπόθεση αποτέλεσε εργαστηριακός έλεγχος DNA, ο οποίος έδειξε με συμβατότητα 99,9% ότι ένα από τα παιδιά της 31χρονης είναι βιολογικά τέκνο του 55χρονου. Το εύρημα ενισχύει σημαντικά τον ποινικό φάκελο και χαρακτηρίστηκε κομβικό για την εξέλιξη της προανάκρισης.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις, ισχυριζόμενος προκλητικά ότι οι επαφές ήταν «συναινετικές». Υποστήριξε μάλιστα ότι σταμάτησαν «όταν κατάλαβαν πως δεν είναι σωστό», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη οργή και αγανάκτηση στους εμπλεκόμενους και στις Αρχές.

Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται σε βάθος, ενώ οι δικαστικές και κοινωνικές προεκτάσεις της συγκλονίζουν το νησί και τη κοινή γνώμη.

