Ρόδος: 24χρονη Νορβηγίδα καταγγέλλει βιασμό από Βρετανό τουρίστα

Μια νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης συγκλονίζει τη Ρόδο, καθώς 24χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 25χρονο Βρετανό, τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του νησιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές με την οικογένειά της, διασκέδαζε σε μπαρ της περιοχής όταν γνώρισε τον κατηγορούμενο. Όπως ανέφερε, εκείνος την απομάκρυνε από τον κόσμο με πρόσχημα τη συζήτηση και την οδήγησε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου τη βίασε. Η 24χρονη κατάφερε να διαφύγει και απευθύνθηκε άμεσα στην Αστυνομία.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη του 25χρονου, ενώ βασικά στοιχεία για την υπόθεση αποτελούν η λεπτομερής κατάθεση της παθούσας και τα προσωπικά αντικείμενα που παρέδωσε για εργαστηριακή εξέταση.

Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη, με τις αρχές να ελέγχουν κάμερες ασφαλείας και να παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα γεγονότα και να ολοκληρωθεί η δικογραφία.

