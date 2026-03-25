Ρόδος: 82χρονη μαθήτρια ΕΠΑΛ παρέλασε για την 25η Μαρτίου

Παρέλασε σήμερα, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου μαζί με εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Ρόδου και καταχειροκροτήθηκε

25 Μαρ. 2026 14:05
Pelop News

Η κυρία Σοφία, από τη Ρόδο, μαθήτρια της πρώτης Λυκείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ της Ρόδου, παρέλασε σήμερα, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου μαζί με εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Ρόδου και καταχειροκροτήθηκε. «Νιώθω μεγάλη τιμή που λαμβάνω μέρος ως μαθήτρια σε αυτή την παρέλαση – δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ευχαριστώ τον διευθυντή του σχολείου που μου πρότεινε να παρελάσω σε αυτή την ηλικία. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένη λόγω της ημέρας και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ηρεμία. Ειρήνη και τίποτε άλλο. Ειδικά αυτές τις μέρες που βιώνουμε πολέμους».

Με τη σειρά του, ο διευθυντής του σχολείου κος Νίκος Οικονόμος, εξέφρασε κι ο ίδιος την περηφάνια του αλλά και τη συγκίνησή του, επειδή το σχολείο του, που αποτελείται από ενήλικες μαθητές, μπόρεσε για πρώτη φορά ίσως μετά από πολλά χρόνια, να πάρει μέρος συντεταγμένα στην παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου.

«Προσωπικά είναι η τελευταία φορά που συνοδεύω το σχολείο μου, καθώς σε ελάχιστους μήνες συνταξιοδοτούμαι. Ευχαριστώ τους μικρούς και μεγάλους μαθητές μου που παίρνουν μέρος σε αυτή την παρέλαση για να εκπροσωπήσουν το σχολείο μας. Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους μαθητές που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι ξεπερνούν τις 8.000 περίπου σε όλα τα σχολεία και να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την κυρία Σοφία, που σήμερα, στα 82 της χρόνια παίρνει μέρος στην σπουδαία αυτή παρέλαση της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου- σημείωσε ο κος Οικονόμος.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στη Ρόδο, την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τη βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς.

