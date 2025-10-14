Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες

Το σκάφος ανετράπη κατά τη διάρκεια καταδίωξης του Λιμενικού. Διασώθηκαν 16 άτομα στη θαλάσσια περιοχή Παραδεισίου

Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες
14 Οκτ. 2025 19:10
Pelop News

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή Παραδεισίου στη Ρόδο, όταν ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε μετανάστες ανετράπη κατά τη διάρκεια καταδίωξης από το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος που πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές. Παρά τα σήματα για ακινητοποίηση, ο χειριστής του δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και ανετράπη, ρίχνοντας τους επιβαίνοντες στη θάλασσα. Άμεσα τα πληρώματα δύο σκαφών του Λιμενικού προχώρησαν σε επιχείρηση διάσωσης, περισυλλέγοντας 16 άτομα — 12 άνδρες και 4 γυναίκες — καθώς και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, έναν άνδρα και έναν ανήλικο.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι δύο σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού για νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 30, 31 και 32 ετών, υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, οι οποίοι φέρονται ως οι διακινητές των μεταναστών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης διακίνησης μεταναστών, απείθεια, πρόκληση ναυαγίου και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Ρόδου, ενώ το ταχύπλοο βυθίστηκε στο σημείο του περιστατικού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:13 «Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» στο Πολύεδρο με την Άννα Δενδρινού
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
19:40 ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
19:34 Φονικό στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου, καθοριστική η κατάθεσή του για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τι υποστηρίζουν οι δύο ύποπτοι
19:25 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ελευθέριος Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής
19:16 Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση ξηλώνει βήμα-βήμα την προστασία της εργασίας»
19:14 Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ
19:10 Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες
19:07 Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
19:07 ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% έως και το 2026 για την ελληνική οικονομία
19:00 Έρευνα DATA Consultants: Οι δημότες έστειλαν το μήνυμα – Πως σχολιάζουν οι Δήμοι Πάτρας και Αιγιάλειας
18:54 Αγγελόπουλος: «Οι στόχοι της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα είναι πρωταγωνιστικοί»
18:48 Αντώνης Κουνάβης: Επιτομή της φασιστικής αντίληψης η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
18:47 Μαδαγασκάρη: Πραξικόπημα από τον στρατό, ανέλαβε την εξουσία
18:45 Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα
18:40 Η Ανιστον δεν θέλει να υιοθετήσει παιδί, δείτε για ποιο λόγο
18:38 Βρήκε προπονητή η Αχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ