Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή Παραδεισίου στη Ρόδο, όταν ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε μετανάστες ανετράπη κατά τη διάρκεια καταδίωξης από το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος που πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές. Παρά τα σήματα για ακινητοποίηση, ο χειριστής του δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και ανετράπη, ρίχνοντας τους επιβαίνοντες στη θάλασσα. Άμεσα τα πληρώματα δύο σκαφών του Λιμενικού προχώρησαν σε επιχείρηση διάσωσης, περισυλλέγοντας 16 άτομα — 12 άνδρες και 4 γυναίκες — καθώς και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, έναν άνδρα και έναν ανήλικο.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι δύο σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού για νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 30, 31 και 32 ετών, υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, οι οποίοι φέρονται ως οι διακινητές των μεταναστών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης διακίνησης μεταναστών, απείθεια, πρόκληση ναυαγίου και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Ρόδου, ενώ το ταχύπλοο βυθίστηκε στο σημείο του περιστατικού.

