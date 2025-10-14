Ρόδος: Εντοπίστηκαν δυο πτώματα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Εντοπισμός και διάσωση 19 αλλοδαπών από το Λιμενικό ανοικτά της Ρόδου.

Ρόδος: Εντοπίστηκαν δυο πτώματα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών
14 Οκτ. 2025 7:55
Pelop News

Τραγωδία σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 19 αλλοδαπών που επέβαιναν σε πνευστή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια, στη Ρόδο καθώς από τους λιμενικούς εντοπίστηκαν δο πτώματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανηλίκου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.
