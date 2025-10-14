Ρόδος: Εντοπίστηκαν δυο πτώματα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Τραγωδία σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 19 αλλοδαπών που επέβαιναν σε πνευστή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια, στη Ρόδο καθώς από τους λιμενικούς εντοπίστηκαν δο πτώματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανηλίκου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.

