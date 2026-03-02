Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές

Συνολικά 58 μετανάστες (24 άνδρες, 11 γυναίκες, 23 ανήλικοι) εντοπίστηκαν χθες στη Ρόδο. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές μετά από καταδίωξη.

02 Μαρ. 2026 9:49
Πενήντα οκτώ πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Κυριακή στην περιοχή Γενναδίου της Ρόδου. Πρόκειται για 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους.

Οι δύο διακινητές, υπήκοοι Τουρκίας, συνελήφθησαν από τις Αρχές μετά από καταδίωξη, όπως ανακοίνωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Το ταχύπλοο σκάφος (Τ/Χ) που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κατασχέθηκε από τις λιμενικές Αρχές.

Οι μετανάστες και οι συλληφθέντες διακινητές έχουν μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

