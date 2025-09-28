Ρόδος: Εντυπωσιακό drone show για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Χίλια drones δημιούργησαν μοναδικούς σχηματισμούς, αναδεικνύοντας ιστορικά μνημεία και τον πολιτισμό του νησιού σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Ρόδος: Εντυπωσιακό drone show για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
28 Σεπ. 2025 21:46
Pelop News

Ο ουρανός της Ρόδου μετατράπηκε σε έναν ζωντανό καμβά φωτός και χρώματος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού. Περισσότερα από 1.000 drones συμμετείχαν σε ένα μοναδικό show διάρκειας 15 λεπτών, σχηματίζοντας φιγούρες που απεικόνιζαν σημαντικά μνημεία και σύμβολα του νησιού, όπως τον Κολοσσό της Ρόδου και τον Διαγόρα.

Το σόου, που συνδύασε μουσική και αφήγηση, παρουσίασε την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρόδου στο παγκόσμιο κοινό και αποτελεί το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Ο Δήμαρχος Ρόδου τόνισε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να αναδειχθούν τα φυσικά και πολιτιστικά τοπία του νησιού. Οι πτήσεις των drones εκτελέστηκαν σε ύψος έως 150 μέτρα, σε συνεχόμενη επικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου, καλύπτοντας περίπου 20 στρέμματα στον ουρανό.

Το φαντασμαγορικό θέαμα προσέφερε στους θεατές μια μοναδική εμπειρία και προβολή της Ρόδου στο παγκόσμιο κοινό, ενισχύοντας την εικόνα του νησιού ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό.
