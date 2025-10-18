Ρόδος: Καταδίκη 90χρονου για ενδοοικογενειακή βία – Τι κατήγγειλε η 84χρονη σύζυγός του

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου, γύρω στις 21:00, στο σπίτι όπου διαμένει προσωρινά το ηλικιωμένο ζευγάρι, βελγικής υπηκοότητας.

Οι φωνές που ακούστηκαν κινητοποίησαν τους γείτονες και την Αστυνομία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε έντονο επεισόδιο, κατά το οποίο ο 90χρονος φέρεται να έπιασε με δύναμη τα χέρια της συζύγου του.

Εκείνη, όπως υποστήριξε, άρπαξε ένα μπαστούνι για να αμυνθεί, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας άφησε τη σύζυγό του, χωρίς όμως να σταματήσει τις ύβρεις.

Η 84χρονη δήλωσε πως δέχεται εδώ και καιρό λεκτικές προσβολές και απειλές, υποστηρίζοντας πως ο σύζυγός της «την εξευτελίζει και την τρομοκρατεί». Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πρώτος πέντε χτυπήματα, δύο εκ των οποίων στο κεφάλι, και πως δεν είχε καμία πρόθεση να τη βλάψει.

Το περιστατικό κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ρόδου. Ο άνδρας συνελήφθη και κρατήθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας και για απόπειρα σωματικής βλάβης.

Η απόφαση του Αυτόφωρου Δικαστηρίου

Το πρωί της 16ης Οκτωβρίου ο 90χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου και δικάστηκε στο Αυτόφωρο.

Η γυναίκα περιέγραψε μια μακρόχρονη σχέση «τοξικής συμπεριφοράς και λεκτικής κακοποίησης», λέγοντας πως εκείνο το βράδυ «φοβήθηκε για τη ζωή της».

Ο 90χρονος, με εμφανή δυσκολία λόγω ηλικίας, υποστήριξε πως υπήρξε απλώς ένα ξέσπασμα έντασης και όχι βίαιη πράξη.

Το Δικαστήριο, αναγνωρίζοντάς του ελαφρυντικό λόγω ηλικίας και προηγούμενου έντιμου βίου, τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη αποφυγής νέων εντάσεων και σεβασμού των ορίων συμβίωσης.

Η επόμενη μέρα

Η γυναίκα ενημερώθηκε για τη δυνατότητα φιλοξενίας της σε ασφαλή χώρο, ωστόσο αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Της προτάθηκε επίσης η χρήση της εφαρμογής Panic Button για άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας, την οποία όμως δεν δέχτηκε, καθώς δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο.

Παρά τη δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, οι δύο πλευρές δεν την επέλεξαν. Η υπόθεση οδηγήθηκε κανονικά στο Αυτόφωρο, καταλήγοντας στην καταδικαστική απόφαση.

Μένει αβέβαιο αν μετά τη δίκη το ζευγάρι θα συνεχίσει να ζει κάτω από την ίδια στέγη ή αν αυτό ήταν το τέλος μιας σχέσης που έσπασε κάτω από το βάρος του χρόνου και της φθοράς.

