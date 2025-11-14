Ρόδος: Νέα στοιχεία για το μαφιόζικο χτύπημα σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία ΦΩΤΟ
Την ώρα της μαφιόζικης επίθεση στο σπίτι του Ροδίτη επιχειρηματία, στο εσωτερικό του βρισκόταν η οικογένειά του.
Οι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν τα τζάμια της οικίας του επιχειρηματία, στη Ρόδο, την ώρα που βρισκόταν εντός η οικογένειά του.
Οι αστυνομικοί της Ρόδου μετά από έρευνες που έκαναν στο σημείο εντόπισαν 14 κάλυκες.
Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα προειδοποιητικό χτύπημα, καθώς οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι μπροστά από την εξώπορτα της οικίας.
