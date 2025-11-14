Ρόδος: Νέα στοιχεία για το μαφιόζικο χτύπημα σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία ΦΩΤΟ

Την ώρα της μαφιόζικης επίθεση στο σπίτι του Ροδίτη επιχειρηματία, στο εσωτερικό του βρισκόταν η οικογένειά του.

Ρόδος: Νέα στοιχεία για το μαφιόζικο χτύπημα σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία ΦΩΤΟ
14 Νοέ. 2025 9:37
Pelop News

Οι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν τα τζάμια της οικίας του επιχειρηματία, στη Ρόδο, την ώρα που βρισκόταν εντός η οικογένειά του.

Οι αστυνομικοί της Ρόδου μετά από έρευνες που έκαναν στο σημείο εντόπισαν 14 κάλυκες.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα προειδοποιητικό χτύπημα, καθώς οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι μπροστά από την εξώπορτα της οικίας.

Ρόδος: Νέα στοιχεία για το μαφιόζικο χτύπημα σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:33 Πάτρα: Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τιμούν το Πολυτεχνείο – Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση και κατάθεση στεφάνου
11:31 Καρδίτσα: Η ποδηλατούπολη της Ελλάδας
11:31 Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω υπογράψει συμβόλαιο τετραετίας με τον λαό
11:27 Στο εδώλιο δύο αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Δεν μου ζήτησαν ούτε ένα συγγνώμη», λένε οι γονείς της
11:20 Φρενίτιδα με τις προσφορές: Μετά την Black Friday και την Cyber Monday έρχεται και Travel Tuesday!
11:19 Καταδίκη 45χρονου για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στον Βόλο – Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Θεσσαλία
11:16 Πάτρα: Απόβαση αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ ΦΩΤΟ
11:13 Η Πάτρα φωτίζεται με αγάπη: Άνοιγμα για το φετινό “Πάρκο της Αγάπης” στον Άγιο Ανδρέα
11:13 Πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
11:09 Όταν οι σφαίρες βρήκαν το σπίτι γεμάτο ζωή: Η οικογένεια του επιχειρηματία στη Ρόδο μέσα στη μεζονέτα την ώρα της επίθεσης
11:09 O ΝΟΠ έτοιμος για την κρίσιμη μάχη με τη Χίο
11:03 Λαφαζάνης: «Χονδροειδή ψέματα» οι ισχυρισμοί Τσίπρα
11:02 Αίγιο: Πιάστηκαν ανήλικοι διαρρήκτες, «χτύπησαν» δεύτερη φορά επιχείρηση
10:59 Δείτε για ποιο λόγο το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ
10:57 Γιατί Ρε Πατέρα; Τρία εκατομμύρια λόγοι να γελάσουμε
10:56 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 17/11
10:52 Πάτρα: Δυο συλλήψεις για κλοπή προϊόντων από σούπερ μάρκετ
10:48 Ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι
10:47 ΔΥΠΑ: Λήγει προθεσμία για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα
10:47 Ρεκόρ θετικών ροών εργασίας το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ