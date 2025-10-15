Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το τρίχρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, ενώ το παιδί υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση για αποσυμφόρηση του εγκεφάλου.

15 Οκτ. 2025 13:56
Pelop News

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) το τρίχρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, το απόγευμα της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου.

Το παιδί, το οποίο υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή λόγω πνιγμού, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί κατάφεραν ύστερα από επίμονες προσπάθειες να επαναφέρουν τη λειτουργία της καρδιάς του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου έφτασε γύρω στις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, το παιδί έφερε έντονο εγκεφαλικό οίδημα και υποβλήθηκε άμεσα σε συμπληρωματικές εξετάσεις. Αμέσως μετά, οι γιατροί αποφάσισαν τη διενέργεια επείγουσας χειρουργικής επέμβασης για την αποσυμφόρηση του εγκεφάλου, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

«Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων σε κρίσιμη κατάσταση και αναμένουμε τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς θα αντιδράσει», σημείωσε ο κ. Χαλκιαδάκης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού θα αποδώσουν καρπούς.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του παιδιού, τονίζοντας πως οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του.
