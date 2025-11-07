Ρόδος: Ρουμάνοι ληστές πίσω από την επίθεση σε χρυσοχοείο, είχαν αρπάξει κοσμήματα 700.000 ευρώ

Με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν οι δύο ληστές, ηλικίας 45 και 53 ετών.

07 Νοέ. 2025 8:55
Pelop News

Η αστυνομία εξιχνίασε την ληστεία σε χρυσοχοείο στη Ρόδο που σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου, ταυτοποιώντας δύο Ρουμάνους υπηκόους, ηλικίας 45 και 53 ετών, ως τους δράστες της επίθεσης. Ο πρώτος συνελήφθη, ενώ ο δεύτερος αναζητείται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άνδρες παρακολουθούσαν για ημέρες το κοσμηματοπωλείο στα Κολύμπια, προσεγγίζοντας επανειλημμένα την περιοχή με ηλεκτρικά πατίνια. Το βράδυ της ληστείας, αιφνιδίασαν τον 56χρονο ιδιοκτήτη, τον ξυλοκόπησαν στο πρόσωπο και του έδεσαν τα χέρια με πλαστικά δεματικά.

Ο επιχειρηματίας κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύστημα καπνού ασφαλείας και να ανέβει στην ταράτσα, απ’ όπου είδε τους δράστες να διαφεύγουν πεζή. Από το κατάστημα αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 700.000 ευρώ.

Η ταυτοποίηση των ληστών έγινε μέσω διασταύρωσης αφίξεων και μισθώσεων οχημάτων. Οι δύο άνδρες είχαν φτάσει στο νησί με πλοίο στις 10 Σεπτεμβρίου, επιβαίνοντας σε λευκό φορτηγάκι Ford Transit που είχε ενοικιαστεί με πλαστά ρουμανικά στοιχεία.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε στις 5 Νοεμβρίου να προσεγγίζει το ίδιο όχημα και συνελήφθη. Σε έρευνα σε ενοικιαζόμενη κατοικία και υπαίθριο χώρο εντοπίστηκαν ρούχα, μάσκες και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία.

Οι δύο άνδρες έχουν βαρύ ποινικό μητρώο. Ο 45χρονος είχε αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2025 από τις φυλακές Άμφισσας για ληστείες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ο 53χρονος καταζητείται με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία στην Αλβανία.

Πηγή: dimokratiki.gr
