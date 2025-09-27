Ρόδος: Σε δίκη ο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος για πορνογραφία ανηλίκων

Ο 53χρονος είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές της Τρίπολης.

27 Σεπ. 2025 15:25
Pelop News

Σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου παραπέμπεται με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, ένας 53χρονος άνδρας, κατηγορούμενος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας που απεικονίζει άτομα κάτω των 15 ετών.

Ψηφιακά ευρήματα με ανησυχητικό βάθος

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η αρχή της δικογραφίας έγινε με κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε σε ψηφιακή ανάλυση της συσκευής, εντοπίζοντας:

• 76 φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο ανηλίκων, από τις οποίες:
– 74 βρέθηκαν αποθηκευμένες σε μορφή thumbnails στη λανθάνουσα μνήμη
– 2 εντοπίστηκαν στην προσωρινή μνήμη (cache) εφαρμογών
• 3 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ένα εκ των οποίων καταχωρημένο στην cache του Facebook
• Αναζητήσεις στο ιστορικό περιήγησης για παιδική πορνογραφία
• Αυτόματη συμπλήρωση στον Chrome της φράσης: “russian boys 10yo”

Το τηλέφωνο του κατηγορούμενου ήταν ενεργά συνδεδεμένο με λογαριασμούς Instagram, Facebook Messenger και Viber, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση των αρχών ότι υπήρχε κίνδυνος επανασύνδεσης ή προσέγγισης ανηλίκων.

Η υπερασπιστική γραμμή και τα νομικά τερτίπια

Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ενεργή εμπλοκή σε παραγωγή ή διακίνηση. Ισχυρίζεται ότι πρόκειται για παθητική κατοχή υλικού, που δεν σχετίζεται με εμπορία ή διάδοση, και πως οι εικόνες είχαν «παραμείνει» στη μνήμη του κινητού εν αγνοία του.

Η υπεράσπιση επικαλέστηκε «πραγματική πλάνη» ως προς την ηλικία των απεικονιζόμενων, υποστηρίζοντας ότι φαίνονταν άνω των 15.

Η υπεράσπιση, με τον δικηγόρο κ. Δήμο Μουτάφη, βασίστηκε σε νομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία η παθητική κατοχή χωρίς τεχνικά ίχνη επεξεργασίας ή διανομής δεν συνιστά κακούργημα, ακόμα και όταν αφορά ανήλικους κάτω των 15.

Ποινικό παρελθόν: επαναλαμβανόμενη στόχευση ανηλίκων

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ο 53χρονος έχει καταδικαστεί δύο φορές για αδικήματα που αφορούν σεξουαλική προσέγγιση ανηλίκων:

• Μάρτιος 2025: Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου τον καταδίκασε σε 2 έτη φυλάκισης (με αναστολή) για προσέλκυση 13χρονου μέσω Instagram. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του ανηλίκου παρενέβη, προσποιήθηκε το παιδί και οργάνωσε επιχείρηση-παγίδα με την Ασφάλεια Ρόδου.

• 2020: Καταδίκη σε 11 μήνες φυλάκιση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Οι υποθέσεις εμφανίζουν πανομοιότυπο μοτίβο συμπεριφοράς: προσέγγιση ανηλίκων, χρήση κοινωνικών δικτύων, απόπειρα συνάντησης.

Απολογία με αντιφάσεις και κενά

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος και υποστήριξε ότι από το 2019 έχει «γυρίσει σελίδα». Δήλωσε ότι συμβιώνει με ενήλικη σύντροφο, έχει σταθερή εργασία και δεν έχει επαναλάβει καμία παραβατική συμπεριφορά.

Ωστόσο, τα ευρήματα στο κινητό του δείχνουν εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι όροι αναζήτησης (“russian boys 10yo”), η συχνότητα των επισκέψεων σε ύποπτες ιστοσελίδες και το περιεχόμενο των αποθηκευμένων αρχείων δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας για την πρόθεσή του.
