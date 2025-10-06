Ρόδος: Στη φυλακή ο 82χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Στη φυλακή οδηγείται με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου ο 82χρονος παππούς, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του τον Οκτώβριο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr, ο 82χρονος απολογήθηκε στον ανακριτή Ρόδου την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται. Ωστόσο, μετά την απολογία του υπήρξε διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, και είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο 82χρονος αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται και υποστήριξε πως είναι αθώος. Απολογούμενος στον ανακριτή Ρόδου, τόνισε πως «κανένα ιατρικό ή ψυχοδιαγνωστικό εύρημα στοιχειοθετεί ή έστω υποδηλώνει σεξουαλική κακοποίηση του ανηλίκου παιδιού» και ανέφερε αναλυτικά πως όλα τα χρόνια της ζωής του βρίσκονταν εκεί για να στηρίζει την οικογένειά του.

Μάλιστα είπε πως και τα τέσσερα παιδιά της κόρης του τα φρόντιζαν μαζί με τη σύζυγό του σε καθημερινή βάση, ακόμη και για τις μεταφορές στις δραστηριότητές τους, ενώ πρόσθεσε πως τα παιδιά έχουν κοντινές ηλικίες και πάντα ήταν όλα μαζί, άρα δεν μπορούσε εκείνος να βρισκόταν μόνος με το 8χρονο κορίτσι.

Ο 82χρονος τόνισε, επίσης, πως όταν ενημερώθηκε ότι η εγγονή του ενδέχεται να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς στη Ρόδο, «οι οποίοι μετά από πολύ επίπονη προσπάθεια ανακάλυψαν την ένοχο (θεία), η οποία ομολόγησε αυτή τη φρικιαστική πράξη της και ότι το κίνητρό της ήταν καθαρά οικονομικό», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρεται στη θεία, η οποία είχε ομολογήσει ότι επεδίωξε, εξαπατώντας τη μητέρα, να εξασφαλίσει χρήματα από την ίδια και τον παππού (200 και 500 ευρώ αντίστοιχα).

Ο ηλικιωμένος άνδρας αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τα εγγόνια του, οι οποίες, όπως είπε, ακόμη και σήμερα που έχουν μεταφερθεί σε ίδρυμα στην Κρήτη, είναι άριστες, έχει καθημερινή επικοινωνία μαζί τους και υπάρχει μια σχέση αγάπης, κατανόησης και σεβασμού.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως στο πλαίσιο της καθημερινής τους συναναστροφής και στην προσπάθειά του να συνετίσει τα παιδιά, μερικές φορές υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ τους, όμως πάντα στα όρια του λεκτικού διαπληκτισμού.

Ο 82χρονος επισήμανε στην απολογία του ότι «αδυνατεί να κατανοήσει για ποιον λόγο έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά βαριές και θίγουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψή του» και δήλωσε κατηγορηματικά ότι «ουδέποτε τέλεσε οποιαδήποτε από τις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο, σε οποιονδήποτε χρόνο και τόπο».

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2021, οπότε και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές η σεξουαλική κακοποίηση ενός –τότε– 8χρονου κοριτσιού.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης που έγινε, ενεπλάκη και ο παππούς (σήμερα ηλικίας 82 ετών), ο οποίος, μάλιστα, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του στις αρχές Νοεμβρίου 2021 κλήθηκε και έδωσε ανομωτί κατάθεση στην Πταισματοδίκη Ρόδου για τρία αδικήματα σεξουαλικού περιεχομένου, όπου και τότε είχε αρνηθεί τα όσα του καταλογίζονται.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 8χρονη, της οποίας ο παππούς κατέθεσε ως ύποπτος για την κακοποίησή της, έπαθε λοίμωξη στα γεννητικά του όργανα την οποία μάλιστα πιστοποίησαν κατά τις εξετάσεις που έκαναν ο ιατροδικαστής, ο γυναικολόγος και ο μικροβιολόγος. Η λοίμωξη αυτή του προκάλεσε ερυθρότητα και αίμα καθώς δεν είχε διαπιστωθεί έγκαιρα από την μητέρα και τους παππούδες και είχε υποτροπιάσει.

Όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται εντονότερα με πόνο και τσούξιμο η μητέρα, «έχοντας και η ίδια μειωμένη αντίληψη», όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, επέλεξε να βγάλει φωτογραφία τα γεννητικά όργανα του παιδιού και να τη στείλει σε μια συγγενή της (από την πλευρά του πατέρα) για να την συμβουλεύσει και να ζητήσει την γνώμη ενός ιατρού. Η συγκεκριμένη συγγενής όμως φάνηκε πως δεν είχε αγνές προθέσεις αφού συνέλαβε ένα αποκρουστικό σχέδιο εξαπάτησης της μητέρας έτσι ώστε να της αποσπάσει χρήματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες η γυναίκα αυτή προθυμοποιήθηκε να «δει» το παιδί και με το δάκτυλο της φέρεται να προκάλεσε ρήξη του παρθενικού του υμένα! Στην συνέχεια φέρεται να έπεισε την μητέρα ότι το παιδί της είχε υποστεί κακοποίηση, ότι είχε ενημερωθεί προς τούτο το «Χαμόγελο του Παιδιού» κι ότι εκεί δούλευε μια φίλη της, που έναντι 200 ευρώ θα μπορούσε να «κουκουλώσει» την υπόθεση.

Η μητέρα του παιδιού δεν είχε λεφτά για να της δώσει, γιατί δεν είχε πληρωθεί και η εξαδέλφη της φέρεται να της είπε ότι τα δανείστηκε η ίδια και πλήρωσε τον σύνδεσμο της στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για να μην προχωρήσει η καταγγελία. Στη συνέχεια ζήτησε 500 ευρώ για να μην αποκαλυφθεί ο ρόλος δήθεν του παππού, εμφανίζοντάς τον ως το άτομο που κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη.

