Ρόδος: Συμμορία ανηλίκων 11-14 ετών πίσω από 36 κλοπές και διαρρήξεις

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος πέντε ανηλίκων, ηλικίας 11 έως 14 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει συμμορία και προχώρησαν σε συνολικά 36 κλοπές, διαρρήξεις και απόπειρες κλοπών στη Ρόδο. Οι κλοπές αφορούν οχήματα, καταστήματα και μικροαντικείμενα.

02 Δεκ. 2025 11:37
02 Δεκ. 2025 11:37
Μια ιδιαίτερα ενεργή συμμορία ανηλίκων ηλικίας 11, 12, 13 και 14 ετών εξαρθρώθηκε στη Ρόδο, με την Αστυνομία να αποδίδει στους νεαρούς δράστες 36 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων μέσα σε διάστημα έξι μηνών. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει δομημένη συμμορία, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και οργάνωση, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις τους Ι.Χ. αυτοκίνητα που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει.

Όπως προέκυψε, από τις 15 Μαΐου έως τις 27 Νοεμβρίου 2025, οι νεαροί είχαν κλέψει συνολικά 12 Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειπαν και αποδίδονταν στους νόμιμους κατόχους τους. Στις 23 Σεπτεμβρίου αφαίρεσαν χρήματα από κερματοδέκτη, προκαλώντας φθορές αξίας περίπου 300 ευρώ, ενώ στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 27 Νοεμβρίου, επιχείρησαν να διαρρήξουν δύο καταστήματα και ένα ξενοδοχείο.

Την 8η Οκτωβρίου προχώρησαν στην κλοπή δύο ηλεκτρικών πατινιών, ενώ στο διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως 27 Νοεμβρίου παραβίασαν συνολικά 19 καταστήματα. Από τις διαρρήξεις αυτές αποκόμισαν 8.865 ευρώ, επτά ηλεκτρονικές συσκευές, ένα κλειδί αυτοκινήτου και ακόμη κλινοσκεπάσματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, με τις αρχές να εξετάζουν και ενδεχόμενη εμπλοκή των ανηλίκων σε επιπλέον περιστατικά.

