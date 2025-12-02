Ρόδος: Συμμορία ανηλίκων 11-14 ετών πίσω από 36 κλοπές και διαρρήξεις

Μια ιδιαίτερα ενεργή συμμορία ανηλίκων ηλικίας 11, 12, 13 και 14 ετών εξαρθρώθηκε στη Ρόδο, με την Αστυνομία να αποδίδει στους νεαρούς δράστες 36 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων μέσα σε διάστημα έξι μηνών. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει δομημένη συμμορία, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και οργάνωση, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις τους Ι.Χ. αυτοκίνητα που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει.

Όπως προέκυψε, από τις 15 Μαΐου έως τις 27 Νοεμβρίου 2025, οι νεαροί είχαν κλέψει συνολικά 12 Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειπαν και αποδίδονταν στους νόμιμους κατόχους τους. Στις 23 Σεπτεμβρίου αφαίρεσαν χρήματα από κερματοδέκτη, προκαλώντας φθορές αξίας περίπου 300 ευρώ, ενώ στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 27 Νοεμβρίου, επιχείρησαν να διαρρήξουν δύο καταστήματα και ένα ξενοδοχείο.

Την 8η Οκτωβρίου προχώρησαν στην κλοπή δύο ηλεκτρικών πατινιών, ενώ στο διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως 27 Νοεμβρίου παραβίασαν συνολικά 19 καταστήματα. Από τις διαρρήξεις αυτές αποκόμισαν 8.865 ευρώ, επτά ηλεκτρονικές συσκευές, ένα κλειδί αυτοκινήτου και ακόμη κλινοσκεπάσματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, με τις αρχές να εξετάζουν και ενδεχόμενη εμπλοκή των ανηλίκων σε επιπλέον περιστατικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



