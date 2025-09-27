Ρόδος: Συνελήφθη 25χρονος Βρετανός μετά την καταγγελία 24χρονης Νορβηγίδας για βιασμό σε εγκαταλειμμένο κτήριο

Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης συγκλονίζει τη Ρόδο, με καταγγελία που έγινε από νεαρή τουρίστρια από τη Νορβηγία. Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, που επικαλείται τη δικογραφία, η γυναίκα κατήγγειλε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Σεπτεμβρίου υπέστη βιασμό σε εγκαταλειμμένο κτήριο, λίγα μέτρα μακριά από το νυχτερινό κέντρο όπου είχε βγει για να διασκεδάσει με την αδελφή της.

Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη ενός 25χρονου Βρετανού, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 24χρονη Νορβηγίδα βρισκόταν για διακοπές στη Ρόδο μαζί με την οικογένειά της. Το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου, περί τις 23:30, βγήκε για ποτό με την αδελφή της. Σε μπαρ της περιοχής γνωρίστηκαν με παρέα ανδρών, ανάμεσά τους και ο 25χρονος Βρετανός.

Κατά την περιγραφή της, εκείνος την απομάκρυνε από τον πολυσύχναστο χώρο με το πρόσχημα της συζήτησης, οδηγώντας τη λίγα μέτρα πιο πέρα σε παλιό, κλειστό κτήριο όπου, όπως καταγγέλλει, την ακινητοποίησε και τη βίασε παρά τη θέλησή της.

Η ίδια διέφυγε όταν άκουσε κίνηση απ’ έξω και ο άνδρας φάνηκε να αποσυντονίζεται. Τρομοκρατημένη, έτρεξε προς την παραλία και από εκεί επέστρεψε στο ξενοδοχείο της για να ζητήσει βοήθεια.

Κομβικής σημασίας για τη δικογραφία θεωρούνται οι απαντήσεις της σε εξειδικευμένες ερωτήσεις: κατέθεσε ότι δεν είχε κάνει μπάνιο πριν την προσέλευσή της στην Αστυνομία, γεγονός που συνήθως διευκολύνει την ανεύρεση βιολογικού υλικού και παρέδωσε στους αστυνομικούς το εσώρουχο που φορούσε τη στιγμή της επίθεσης προκειμένου να σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η 24χρονη περιέγραψε με σαφήνεια τη σκηνή της επίθεσης μέσα στο εγκαταλειμμένο ακίνητο και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντισταθεί, προτού κατορθώσει να διαφύγει. Τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν αναλυτικά στην κατάθεσή της και θα διασταυρωθούν με τυχόν ψηφιακά ίχνη από την περιοχή και μαρτυρικές καταθέσεις.

Η ταυτοποίηση του υπόπτου

Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης, στην παθούσα υποδείχθηκε άνδρας με χαρακτηριστικά που ταίριαζαν στην περιγραφή της. Η ίδια ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης «του μοιάζει» και θυμάται λεπτομέρειες όπως σκουλαρίκι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν συγκράτησε επαρκώς το πρόσωπο. Παράλληλα, από τη δικογραφία προκύπτουν ενδείξεις ότι ο ύποπτος είναι Βρετανός υπήκοος, 25 ετών, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή των Φανών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, αξιοποιώντας τα στοιχεία της αναγνώρισης και τις περιγραφές, προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου. Η προανάκριση αναζητά καταγραφές από κάμερες ασφαλείας στην οδό Ορφανίδου και στη γύρω περιοχή, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο εύρος των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

