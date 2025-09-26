Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης

Στη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων, ηλικίας 16 και 19 ετών, για διακίνηση κάνναβης προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στη Ρόδο η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το πρωί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ανήλικο και βρέθηκαν στην κατοχή του 2 γραμμάρια κάνναβης.

Σε συνέχεια της έρευνας, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, υπό την επιτήρηση αστυνομικών, ραντεβού αγοραπωλησίας με τον προμηθευτή του 16χρονου. Σε αυτό εμφανίστηκε ένας 19χρονος αλλοδαπός, ο οποίος παρέδωσε στον ανήλικο 2 γραμμάρια κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 20 ευρώ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας ακινητοποιήθηκε ο 19χρονος αλλοδαπός, από τους αστυνομικούς και βρέθηκαν στην κατοχή του επιπλέον 16 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 110 ευρώ, πτυσσόμενο μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 19χρονου κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 ρολόγια και 14 κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

