Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το πρωί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ανήλικο και βρέθηκαν στην κατοχή του 2 γραμμάρια κάνναβης.

Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
26 Σεπ. 2025 12:43
Pelop News

Στη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων, ηλικίας 16 και 19 ετών, για διακίνηση κάνναβης προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στη Ρόδο η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το πρωί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ανήλικο και βρέθηκαν στην κατοχή του 2 γραμμάρια κάνναβης.

Σε συνέχεια της έρευνας, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, υπό την επιτήρηση αστυνομικών, ραντεβού αγοραπωλησίας με τον προμηθευτή του 16χρονου. Σε αυτό εμφανίστηκε ένας 19χρονος αλλοδαπός, ο οποίος παρέδωσε στον ανήλικο 2 γραμμάρια κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 20 ευρώ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας ακινητοποιήθηκε ο 19χρονος αλλοδαπός, από τους αστυνομικούς και βρέθηκαν στην κατοχή του επιπλέον 16 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 110 ευρώ, πτυσσόμενο μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 19χρονου κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 ρολόγια και 14 κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ