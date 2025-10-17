Ρόδος: Το 3χρονο κοριτσάκι μπήκε μόνο του στην πισίνα χωρίς να το προσέχει κανένας – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Η υπόθεση του πνιγμού της 3χρονης Βρετανίδας τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείο στη Λάρδο της Ρόδου έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά συγκίνηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεγάλη Βρετανία.

Το τραγικό περιστατικό με το 3χρονο κοριτσάκι στη Ρόδο που σημειώθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά ανέδειξε τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν ακόμη σε πολλές τουριστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε χώρους με πισίνες όπου η παρουσία ναυαγοσώστη δεν είναι πάντα διασφαλισμένη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, δύο άνδρες –ένας 54χρονος Έλληνας που εργαζόταν σε συνεργαζόμενη επιχείρηση και ένας 44χρονος Βρετανός συγγενής του παιδιού– βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς το δικαστήριο δεν αναγνώρισε δόλο ή ενεργητική αμέλεια στη συμπεριφορά τους.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης και αποφάσισαν την άρση κάθε περιοριστικού όρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος υποστήριξε πως δεν είχε οποιαδήποτε ευθύνη επιτήρησης της πισίνας, καθώς η εργασία του αφορούσε την τεχνική υποστήριξη του χώρου και όχι τη φύλαξη των λουομένων. Ο 44χρονος, συγγενής του παιδιού, δήλωσε ότι δεν του είχε ανατεθεί η φροντίδα του παιδιού τη συγκεκριμένη στιγμή και ότι η μικρή απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή από την οικογένεια. Και οι δύο εξέφρασαν την οδύνη τους για το γεγονός, τονίζοντας ότι το περιστατικό τους έχει συγκλονίσει βαθιά.

«Μίλησαν» οι κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Το βίντεο δείχνει το παιδί να εισέρχεται μόνο του στην πισίνα και να παραμένει στο νερό για περίπου δέκα λεπτά χωρίς να αντιληφθεί κανείς την παρουσία του. Στο διάστημα αυτό, δεν εντοπίζεται στο πλάνο κανένα άτομο που να ασκεί καθήκοντα επιτήρησης ή να βρίσκεται κοντά στην πισίνα. Το παιδί ανασύρθηκε αναίσθητο από πελάτισσα του ξενοδοχείου, η οποία αντιλήφθηκε τυχαία το σώμα του να επιπλέει.

Η μικρή μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων με την κατάστασή της να θεωρείται μη αναστρέψιμη. Το γεγονός αυτό έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και τη βρετανική κοινότητα τουριστών στη Ρόδο.

Η έρευνα των αρχών εστιάζει πλέον στις συνθήκες λειτουργίας της πισίνας και στο αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο, ενώ η επιχείρηση επικαλείται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ξενοδοχείου θεωρείται «ιδιωτικός χώρος χρήσης» και εξαιρείται από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τι κατέγραψε το βίντεο

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

• 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

• 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

• 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

• 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

• 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

• 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

Ευρήματα της αυτοψίας και συνθήκες στο ξενοδοχείο

Από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:

• Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών.

• Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό. Τα σωστικά μέσα εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων.

• Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα σουιτών τύπου “pool suite”, γεγονός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, το μέγεθος και η χρήση των εγκαταστάσεων θέτουν ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου μέσω αεροδιακομιδής. Οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».

