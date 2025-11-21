Rollers Party & Βράβευση Κορυφαίων Αθλητών 2024 από τον Πατραϊκό Όμιλο Τροχοπεδίλων

21 Νοέ. 2025 15:27
Pelop News

Ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπεδίλων ανακοινώσε την πραγματοποίηση της ετήσιας γιορτής του που φέτος θα γίνει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 18.00, στον εξωτερικό χώρο του Top Parks (Ανθείας 26 & Ακτή Δυμαίων).

Πρόκειται για μια μεγάλη, ολοήμερη αθλητική και ψυχαγωγική εκδήλωση, η οποία θα συνδυάζει το καθιερωμένο Rollers Party με τη βράβευση των κορυφαίων αθλητών του συλλόγου για το 2024.

Η φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα πλούσια, με πλήθος δράσεων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το Rollers Party, να διασκεδάσουν με μουσική από DJ set. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν δώρα και κληρώσεις για το κοινό. Στο πλαίσιο της γιορτής θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη τελετή βράβευσης των αθλητών που διακρίθηκαν μέσα στη χρονιά.

Ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπεδίλων καλεί τα μέλη του, τους φίλους του συλλόγου και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν σε μια μοναδική βραδιά χαράς, ενέργειας και εκπλήξεων.

