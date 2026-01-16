Ρομά έκλεψε οστά και ζητά λύτρα από άλλον Ρομά για να τα επιστρέψει!

Κυριολεκτικά μία απίστευτη καταγγελία υποβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 στην αστυνομία από μια 65χρονη Ρομά στους Αγίους Αναργύρους η οποία ανέφερε πως της άρπαξαν τα οστά του άνδρα της.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ένας 50χρονος επίσης Ρομά, πήγε στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων και αφαίρεσε τα οστά του συζύγου της από το οστεοφυλάκιο. Στην συνέχεια ο 76χρονος προχώρησε σε ανάρτηση στο TikTok, ζητώντας το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ προκειμένου να επιστρέψει τα οστά.

Η 65χρονη δεν ενέδωσε στην απαίτηση για λύτρα και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης σε βάρος του, ο οποίος διέγραψε τον λογαριασμό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων.

