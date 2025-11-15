Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών: Ζωντανεύει ένα μεγαλοπρεπές μνημείο

Ανοίγει σήμερα τις πόρτες του -διότι πλέον έχει περισσότερες από μία- το αναμορφωμένο εσωτερικά και εξωτερικά Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών. Μετά από τρία χρόνια παραδίδεται στους πολίτες ένα κόσμημα, το οποίο λαμπρύνει την πόλη μας και θα αποτελέσει πολιτιστικό πόλο έλξης.

Το σπουδαίο είναι ότι το μοναδικό αυτό μνημείο μπαίνει ξανά στη ζωή της περιοχής με νέες ισχυρές γέφυρες επικοινωνίας του χθες με το σήμερα. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα μας παραδώσει στις 4μ.μ. ένα αποκατεστημένο μεγαλοπρεπές μνημείο.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών είναι ένα επιβλητικό μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας και από τη δεκαετία του ’60 είχε αποκτήσει τη μορφή αναστηλωμένου ερειπίου. «Σήμερα, με την ολοκλήρωση των εργασιών, το μνημείο αυτό απέκτησε με πιστότητα μέρος της αρχικής του μεγαλοπρέπειας. Θα υποδεχθεί τους επισκέπτες ως ένας αρχαιολογικός χώρος προσβάσιμος στο σύνολό του και παράλληλα ως χώρος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας» σημειώνουν στη σχετική πρόσκληση οι διοργανωτές των εγκαινίων οι οποίοι εκτός απο το υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» που χρηματοδότησαν το έργο.

«Τώρα που αρχίζει να υποχωρεί η κούραση και η ένταση της δουλειάς και καθώς σήμερα βάζαμε τις τελευταίες πινελιές στον αρχαιολογικό χώρο, συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι απλά ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα των έργων που υλοποιήσαμε στο Ωδείο. Είμαι κατενθουσιασμένη, υπερήφανη και συγκινημένη» δήλωσε στην «Π» η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Νομού Αχαΐας Δρ. Ανίτα Κουμούση.

Οπως η ίδια υπογραμμίζει, το εκπληκτικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου έργου αποτελεί καρπό ομαδικής και κοπιαστικής εργασίας πολλών ανθρώπων. «Είναι ένα μοναδικό μνημείο για την πόλη μας, ένας μοναδικός χώρος Πολιτισμού. Μας έλειψε τόσα χρόνια, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο. Δούλεψαν πολλοί για αυτό το αποτέλεσμα και αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια».

ΤΟ ΕΡΓΟ

Τα έργα συντήρησης και ανάδειξής του υλοποιήθηκαν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 1.410.000 ευρώ και διάρκεια από το 2022 έως το 2025.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλήρους αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος, συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων, διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και εγκατάστασης φωτισμού ανάδειξης και λειτουργικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

«Πέντε μελέτες κάναμε, οι οποίες πέρασαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Το ΚΑΣ μάς έβαλε πολύ σκληρούς όρους, μέχρι την επιλογή της μελέτης εφαρμογής. Είχαμε ίχνη από την τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου, που έγινε με μοντέρνους τρόπους που έδειχναν πού ξεκίναγαν οι θόλοι, σε ποιο ύψος γινόταν η καμπύλη κ.ά.. Αφού είχαμε τα στοιχεία, τα οποία έδινε το μνημείο, οι διεθνείς συμβάσεις λένε ναι το αναστηλώνεις, αν έχεις τα χρήματα».

Απαντώντας στις επισημάνσεις για τον ιδιαίτερο όγκο που έχει λάβει πλέον το μνημείο, η κ. Κουμούση εξηγεί:

«Οι θόλοι είναι ογκώδεις κατασκευές που θέλουν και πολύ ισχυρούς τοίχους για να στηριχτούν, γι’ αυτό και είναι αυτή η συμπαγής εξωτερική μορφή.

Δεν είναι κομψή η ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, δεν είναι ανάερη. Είναι στιβαρές κατασκευές, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερα ανθεκτικές βάσεις, ώστε το μνημείο να είναι ασφαλές. Για τις πλινθοδομές χρησιμοποιήθηκαν ρωμαϊκά κεραμίδια συγκεκριμένης διάστασης, τα οποία εντοπίσαμε ότι κατασκευάζει μόνο μία κεραμοποιία στο Κιλκίς, με την οποία συνεργαστήκαμε. Δεν γίνεται τίποτα αυθαίρετα. Η χρωματική διαφορά που υπάρχει είναι εσκεμμένη, ώστε να φαίνεται η πορεία του έργου μέσα στον χρόνο».

Το έργο της αναστήλωσης επεκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος πλέον θα είναι προσβάσιμος απ’ όλες τις πλευρές του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης και στη συντήρηση των ψηφιδωτών. Εργο το οποίο η κ. Κουμούση χαρακτήρισε «επίπονο». «Τα ψηφιδωτά επεκτείνονται και στη Σωτηριάδου όπου βρήκαμε τέσσερα. Η Σωτηριάδου είναι ωδείο. Αρχαιολογικά οι χώροι συνδέονται με τα τοιχία που είναι μέσα στο Ωδείο, το οποίο ήταν πολυτελέστατο. Βρήκαμε ίσως και 20 διαφορετικά μάρμαρα. Γι’ αυτό και ο Παυσανίας τονίζει την πολυτέλειά του. Μόνο το Ηρώδειο ήταν καλύτερο, ομορφότερο».

