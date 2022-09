Ρωσία: Αυτός είναι ο μακελάρης που σκότωσε 13 άτομα σε σχολείο και αυτοκτόνησε

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας κατονόμασε τον μακελάρη που φορούσε μπλουζάκι με σβάστικα και σκότωσε 13 ανθρώπους, εκ των οποίων 7 παιδιά, μετά από μια επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο της πόλης Ιζέφσκ, περίπου 970 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Πρόκειται για τον Αρτέμ Καζάντσεφ, περίπου 30 ετών, ο οποίος ήταν απόφοιτος του σχολείου της Ρωσίας, μέσα στο οποίο προκάλεσε το μακελειό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, την ώρα των πυροβολισμών φορούσε μπαλακλάβα και εξετάζεται η πιθανή διασύνδεσή του με νεοναζί, λόγω της μπλούζας που φόραγε με τη σβάστικα.

«Επί του παρόντος οι ερευνητές … διενεργούν έρευνα στην κατοικία του και μελετούν την προσωπικότητα του δράστη, τις απόψεις του και τον περίγυρό του. Ελέγχεται επίσης η πιθανή σχέση του με νεοφασιστικές απόψεις και με νεοναζιστική ιδεολογία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής της Ρωσίας.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και βίντεο από την ίδια την Ανακριτική Επιτροπή, που δείχνει τη σορό του δράστη στο πάτωμα με αναποδογυρισμένα έπιπλα και χαρτιά πεταμένα στο πάτωμα ενώ ο ίδιος φαίνεται ντυμένος στα μαύρα, με τη μπαλακλάβα στο πρόσωπο και μια κόκκινη σβάστικα στη μπλούζα του.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες!

Σημειώνεται, επίσης, ότι από τα θύματα του μακελειού, τα 7 είναι παιδιά και οι υπόλοιποι 6 είναι ενήλικες, δάσκαλοι και φρουροί ασφαλείας. Σύμφωνα με τη ρωσική επιτροπή, 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 14 παιδιά, τραυματίστηκαν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τους ερευνητές, μετέδωσε ότι ο δράστης έφερε δύο πιστόλια και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, με τις εικόνες να κυκλοφορούν στα social media, όπως και βίντεο από την ώρα της επίθεσης, όμως δεν πιστοποιείται – για την ώρα – η αυθεντικότητά τους.

Ο Πούτιν κατήγγειλε την «τρομοκρατική ενέργεια»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε σήμερα «απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια» το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε ένα σχολείο του Ιζέφσκ, στο κέντρο της Ρωσίας που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων ανάμεσα στους οποίους επτά παιδιά και τον τραυματισμό τουλάχιστον 21.

«Ο πρόεδρος θρηνεί βαθιά τον θάνατο ανθρώπων και παιδιών σε αυτό το σχολείο όπου έλαβε χώρα μια τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

⚡️#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022