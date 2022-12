Ρωσία: Απορρίφθηκε η έφεση του δημοσιογράφου Ιβάν Σαφρόνοφ – Έχει  καταδικαστεί για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών

Απορρίφθηκε σήμερα η έφεση που είχε υποβάλει ο πρώην δημοσιογράφος αμυντικών θεμάτων Ιβάν Σαφρόνοφ, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 22 ετών για «προδοσία», σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters που ήταν παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου στη Ρωσία.

Δείτε σχετική ανάρτηση από το Meduza

The Court of Appeals has upheld Ivan Safronov’s 22-year sentence in a treason case against the journalist. Safronov expressed satisfaction that, during the investigation, he hadn’t “maligned a single person”: “no testimony, not a single word,” he said.https://t.co/3wlIU1b6St

— Meduza in English (@meduza_en) December 7, 2022