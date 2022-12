Δύο ρωσικές αεροπορικές βάσεις στο κεντρικό τμήμα της Ρωσίας έγιναν στόχος επιθέσεων σήμερα με ουκρανικά drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Ρώσοι στρατιώτες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σήμερα το πρωί, «το καθεστώς του Κιέβου (…) επιχείρησε να πραγματοποιήσει πλήγματα με σοβιετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Ντιαγκίλεβο στην επαρχία Ριαζάν και στη βάση Ένγκελς στην επαρχία Σαράτοφ», ανέφερε η ανακοίνωση.

Interesting video of explosion at Engels Airbase. At 15 sec, sound of something passing overhead. At 42 sec, light from explosion. 19 secs later – sound of blast, about 6.2 km away (speed of sound 326.34 m/s, dry air -8 C.) pic.twitter.com/rJ897Sv3Wv

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 5, 2022