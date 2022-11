Ρωσία – Γεβγκένι Πριγκόζιν: Ο άνθρωπος πίσω από τις βρώμικες δουλειές του Κρεμλίνου

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν κινείτο για χρόνια στο σκοτάδι. Τον τελευταίο καιρό όμως αποσπά ολοένα και περισσότερο την προσοχή και καυχιέται για όσα κατηγορείτο. Είτε πρόκειται για ανάμιξη σε εκλογές ξένων χωρών, είτε για την οργάνωση μισθοφόρων Wagner, την διαβόητη παραστρατιωτική του οργάνωση, ο γνωστός και ως «σεφ του Πούτιν», πλέον δηλώνει ανοιχτά ότι είναι ο άνθρωπος για τις βρόμικες δουλειές του Κρεμλίνου.

Τελευταία του παραδοχή, η χθεσινή: παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και έπειτα από χρόνια αρνήσεων, αυτός ο επιχειρηματίας που φημίζεται ότι βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, υπερηφανεύτηκε ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις εκλογικής χειραγώγησης.

«Είχαμε ανάμιξη (στις αμερικανικές εκλογές), έχουμε ανάμιξη και θα συνεχίσουμε να έχουμε ανάμιξη. Προσεκτικά, με ακρίβεια, χειρουργικά και με τον δικό μας τρόπο, καθώς γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε», είπε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης VKontakte από την υπηρεσία ενημέρωσης της εταιρίας του Concord.

Αυτός ο 61χρονος άνδρας με ξυρισμένο κεφάλι, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις από τη Δύση, παραδέχθηκε αυτό για το οποίο κατηγορείται εδώ και χρόνια, καθώς οι ΗΠΑ τον παρουσιάζουν ως διοργανωτή επιχειρήσεων επιρροής που πραγματοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2016, τις περισσότερες φορές για να υπονομεύσει την υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον έναντι αυτής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Στυλοβάτες της πατρίδας»

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε παραδεχτεί με κομπασμό ότι ίδρυσε το 2014 την παραστρατιωτική οργάνωση Wagner, που δραστηριοποιείται στην Ουκρανία όπως και στη Συρία, αλλά και στην Αφρική, για να προωθήσει τα συμφέροντα του Κρεμλίνου εκεί όπου το τελευταίο θέλει να ενεργήσει κρυφά.

«Αυτοί οι τύποι, ήρωες, υπερασπίστηκαν τον συριακό λαό, άλλους λαούς αραβικών χωρών, τους φτωχούς Αφρικανούς και τους Λατινοαμερικανούς, έγιναν στυλοβάτες της πατρίδας μας», έλεγε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τον Οκτώβριο, με αυτό το διαφημιστικό μοτίβο, εγκατέστησε με τυμπανοκρουσίες σε ένα γυάλινο κτίριο στην Αγία Πετρούπολη την έδρα της «ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner».

Αυτό το πέρασμα από τη σκιά στο φως ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, να μιλά στους κρατούμενους ενός ρωσικού σωφρονιστικού ιδρύματος, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στην Wagner και να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα να λάβουν αμνηστία.

Έκτοτε παραδέχτηκε δημοσίως ότι η οργάνωσή του δρα σε πεδία μάχης της Ουκρανίας, ιδίως στο Μπαχμούτ, μια πόλη στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, που σφυροκοπήθηκε για μήνες και την οποία η Μόσχα ελπίζει να κατακτήσει έπειτα από μια σειρά στρατιωτικών αποτυχιών στην υπόλοιπη χώρα.

For the first time, a video emerges of a recruitment talk for Wagner by Prigozhin in a Russian prison camp. Absolutely bonkers. “Nobody goes back behind bars. If you serve six months, you are free. If you arrive in Ukraine and decide it’s not for you, we execute you.” pic.twitter.com/9rlAbhKaQW

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 14, 2022