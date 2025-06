Ρωσία: Η FSB απέτρεψε ουκρανικής εμπλοκής επίθεση στο Πριμόριε, απόπειρα εμπρησμού στο σιδηρόδρομο ΒΙΝΤΕΟ

Απόπειρα εμπρησμού σε σιδηροδρομικές γραμμές της ρωσικής Άπω Ανατολής αποτράπηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου RIA. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Πριμόρσκι Κράι (ή Πριμόριε), με τις αρχές να αποδίδουν την απόπειρα σαμποτάζ σε ουκρανική καθοδήγηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο 19χρονοι κάτοικοι της περιοχής φέρονται να έλαβαν οδηγίες από ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, με στόχο την πρόκληση ζημιών στις σιδηροδρομικές υποδομές. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να πυρπολήσουν ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου (relay cabinets) δίπλα στις γραμμές, προκειμένου να διακόψουν ή να αποσταθεροποιήσουν τη λειτουργία των μεταφορών.

Η FSB, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, ανέφερε πως οι ύποπτοι ενεργούσαν με την προσδοκία χρηματικής αμοιβής, ενώ η δράση τους αξιολογείται ως ενταγμένη σε ευρύτερο δίκτυο δολιοφθορών με ουκρανική υποκίνηση.

❗ FSB prevents sabotage on railway section in Primorye

Two young men were arrested for attempting to set fire to relay cabinets on orders from Ukraine. pic.twitter.com/ztAb7fSdnj

— Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) June 2, 2025