Ρωσία: Η Μόσχα διώχνει από τη χώρα δύο δημοσιογράφους της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελάσει έναν ανταποκριτή και έναν εικονολήπτη της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ως απάντηση σε παρόμοιες κινήσεις της γερμανικής κυβέρνησης κατά του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου Channel One.

In response to the closure of the German bureau of Channel One, Russia is expelling two journalists from the German media group ARD, Zakharova said.

According to ARD, the men in question are correspondent Frank Eischmann and technical assistant Sven Feller.#Germany #Russia pic.twitter.com/nuj8BdrfCz

— Chronology (@Chronology22) November 27, 2024