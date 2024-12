Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν από 150 αιχμαλώτους πολέμου

Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με την κάθε πλευρά να απελευθερώνει 150 αιχμαλώτους πολέμου, αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Οι Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου, αναφέρει η Μόσχα, αφέθηκαν ελεύθεροι σε έδαφος της Λευκορωσίας και θα μεταφερθούν στη χώρα τους.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαμεσολάβησαν για την ανταλλαγή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

The return of our people from Russian captivity is always very good news for all of us. Today is one of those days – our team has managed to bring 189 Ukrainians back home.

These are military personnel: defenders of Azovstal and Mariupol, Chornobyl NPP, Zmiinyi Island, and… pic.twitter.com/9z7WLIh5Iu

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2024