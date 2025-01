Ρωσία: Ουκρανικά drones χτύπησαν βιομηχανική εγκατάσταση ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά προκάλεσε επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια Καλούγκα της Ρωσίας, στα νότια της Μόσχας, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης, ενώ σύμφωνα με ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φλέγεται μια αποθήκη καυσίμων.

Ο κυβερνήτης Βλαντισλάβ Σάπσα είπε ότι στόχος ήταν μια βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Λιουντίνοβο, χωρίς να διευκρινίσει ποια.

Ανεπίσημοι λογαριασμοί σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ανέβασαν βίντεο το οποίο υποστηρίζουν ότι δείχνει τη φωτιά σε μια δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη.

💥 Russia: Fuel depot struck by Ukrainian drones in Lyudinovo, Kaluga region. pic.twitter.com/yhN1TnQ7hX

#ruSSian`Z finally can warm up at the burning oil depot in Lydinovo, Kaluga region🔥 #Ukraine #UkraineruSSiaWar #ruSSia https://t.co/OoKZv92Iza pic.twitter.com/NnKFxsi4RZ

— Kiborgz (@Kiborgzzz) January 17, 2025