Ρωσία: Ουρές για ένα τελευταίο burger λίγο πριν φύγουν τα McDonald’s

Μετά από 32 χρόνια η αμερικανική εταιρεία McDonald’s κλείνει τα καταστήματά της στη Ρωσία σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η είδηση δεν ικανοποίησε τους Ρώσους που είδαν αφενός τις δουλειές του να χάνονται εξαιτίας των αποφάσεων του Πούτιν και αφετέρου το αγαπημένο τους ταχυφαγείο, τα McDonald’s να κατεβάζει ρολά στη Ρωσία.

Ατελείωτες ουρές σχηματίζονται έξω από τα μαγαζιά της γνωστής αλυσίδας Burger. Η McDonald’s αριθμεί περίπου 850 καταστήματα και 62.000 υπαλλήλους στη Ρωσία.

It’s the last day they are allowed to stay open. pic.twitter.com/dyyOvpxnmg

Σημειώνεται πως η McDonald’s κλείνει μεν τα καταστήματά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά δεν φεύγει από τη χώρα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s Ρωσίας, Chris Kempczinski, συμπλήρωσε ότι η αλυσίδα θα καταβάλει κανονικά τους μισθούς των υπαλλήλων της για όσο διάστημα τα καταστήματά της παραμένουν κλειστά.

Σε ένα από τα βίντεο οι υπάλληλοι έχουν παραδώσει το τελευταίο τους burger και αρχίζουν να χορεύουν για την «τελευταία μέρα στη δουλειά».

McDonald's employees in Russia celebrate their last moments before closing down pic.twitter.com/fHrrhQspxh

Σε μία περίπτωση ένας άνδρας αλυσοδέθηκε σε πόρτα των McDonald’s διαμαρτυρόμενος για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ρωσικές αρχές, οι οποίες έχουν πλέον σκληρύνει πολύ τον τόνο έναντι των ξένων εταιρειών που ανακοινώνουν πως πρόκειται να εγκαταλείψουν τη χώρα, απείλησαν ανοικτά ορισμένες εξ αυτών, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες συλλήψεις ηγετικών στελεχών τους ή κατασχέσεις πόρων τους, έγραψε χθες Κυριακή η εφημερίδα Wall Street Journal.

Luka Safronov, son of the artist Nikas Safronov, handcuffed himself to the entrance of McDonald's. pic.twitter.com/WKjmPL9pgc

Maximum respect to this fat guy who handcuffed himself to a McDonald's in Moscow in protest at them pulling out of Russia. One of the overlooked casualties of war is fat guys wanting McDonald's pic.twitter.com/PI9QHfkDDG

