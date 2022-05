Ρωσία: Πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία – Ένας τραυματίας

Πιο συγκεκριμένα, μια στρατιωτική εγκατάσταση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στη περιοχή Μπέλγκοροντ της νότιας Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπιασε φωτιά, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Δεν υπήρξαν άμεσα σχόλια από το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία τον περασμένο μήνα κατηγόρησε την Ουκρανία για μια επίθεση με ελικόπτερο σε μια αποθήκη καυσίμων στο Μπέλγκοροντ, για την οποία το Κίεβο αρνήθηκε την ευθύνη, καθώς και για βομβαρδισμό χωριών και εκτόξευση πυραύλων σε μια αποθήκη πυρομαχικών.

Άλλες ρωσικές περιοχές στα σύνορα με την Ουκρανία έχουν επίσης αναφέρει βομβαρδισμούς από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στρατιωτικά στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου σε αυτό που αποκελεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Oh no!

Another big explosion in the Belgorod region, Russia moments ago.

First reports say that it’s probably the ammunition depot in Tomarovka.

The Russian’s unlucky streak continues.pic.twitter.com/g2ixBBmANn

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 1, 2022