Ρωσία: Τυλίχθηκε στις φλόγες αποθήκη πυρομαχικών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν μέχρι και σε εκκένωση δύο χωριά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγες ημέρες μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε μια στρατιωτική βάση και μια αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, η Μόσχα αναγνώρισε πως υπήρξε ουκρανική «δολιοφθορά».

