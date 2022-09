Ρωσία: Ξεπούλησαν τα αεροπορικά εισιτήρια χωρίς επιστροφή από τη Μόσχα

Οι πτήσεις άνευ επιστροφής από τη Ρωσία ξεπουλούν γρήγορα σήμερα μετά την κήρυξη μερικής επιστράτευσης από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ανακοίνωση της άμεσης επιστράτευσης 300.000 εφέδρων από τον Πούτιν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα νωρίς σήμερα το πρωί, προκάλεσε φόβους ότι δεν θα επιτραπεί σε άνδρες που είναι σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη Ρωσία.

Ποιοι θα επιστρατευτούν

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι η επιστράτευση θα περιοριστεί σε αυτούς που έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες στρατιώτες και ότι οι φοιτητές και αυτοί που έχουν υπηρετήσει μόνον ως κληρωτοί δεν θα κληθούν.

Ωστόσο τα στοιχεία του Google Trends έδειξαν μεγάλη αύξηση στις αναζητήσεις για τον Aviasales, ο οποίος είναι ο πιο δημοφιλής ιστότοπος της Ρωσίας για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων.

Οι απευθείας πτήσεις από τη Μόσχα για την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, και το Γερεβάν, στην Αρμενία, και οι δύο είναι προορισμοί που επιτρέπουν την είσοδο των Ρώσων χωρίς βίζα (θεώρηση εισόδου), είχαν ξεπουληθεί σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Aviasales.

All flights to Istanbul from Moscow are now sold out. https://t.co/OMKmt2w11P pic.twitter.com/7FboN5p5Ow

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) September 21, 2022