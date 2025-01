Ρωσία: Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας με τον Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ

Η Μόσχα βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας για διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για συμφωνίες με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

President Donald Trump says he’ll “likely” put additional sanctions on Russia if Vladimir Putin doesn’t meet for talks over the war in Ukraine. https://t.co/BJ3puFcbYY

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/plsXPiWkDa

— Sky News (@SkyNews) January 21, 2025