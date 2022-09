Ρωσικό κύμα φυγής μετά τις ανακοινώσεις Πούτιν για επιστράτευση ΒΙΝΤΕΟ

Χαρακτηριστικά εσωτερικής κρίσης στη Ρωσία εκλαμβάνει η απόφαση του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν να προχωρήσει σε μερική επιστράτευση, προκειμένου να «αιμοδοτήσει» τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, που πολεμούν, χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα, εδώ και έξι μήνες στην Ουκρανία.

Στο ολιγόλεπτο διάγγελμά του προς το ρωσικό λαό, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιχείρησε χθες να δαιμονοποιήσει για άλλη μία φορά τη Δύση ως άλλοθι απέναντι στην κοινή γνώμη της χώρας του, που έρχεται για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ήττας, παράλληλα με την πιθανότητα -αν όχι βεβαιότητα- πολλαπλασιασμού των ανθρώπινων απωλειών για το Κρεμλίνο, καθώς οι έφεδροι είναι, κατά γενική ομολογία, λιγότερο έμπειροι και όχι εντελώς αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι θανάτου, στο πεδίο της μάχης.

Russian police arrested more than 1,100 people at protests against the partial mobilization announced by President Putin, says rights monitoring group OVD-Info. pic.twitter.com/wqr6jtHFNQ

Μολονότι ο αρχικός στόχος του Ρώσου Προέδρου ήταν η «μερική επιστράτευση» να δώσει νέα ώθηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ιδίως μετά την νικηφόρα ουκρανική αντεπίθεση, αλλά και να καθησυχάσει τους ασκούντες κριτική -για πρώτη φορά δημόσια- ως προς την έκβαση των επιχειρήσεων, εντούτοις η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας του εξελίσσεται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Αρνητικοί στη λογική της υποχρεωτικής στράτευσης (πλην των φοιτητών), άνδρες ιδίως νεαρής ηλικίας εγκαταλείπουν από χθες και με κάθε μέσο τη Ρωσία, αναζητώντας την τύχη τους μακριά από το θέατρο του πολέμου. Η υψηλή ζήτηση για ένα «σωτήριο» εισιτήριο είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν μυθώδη ποσά για μια θέση στις χθεσινές αεροπορικές πτήσεις, ενώ ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν από ΙΧ και πεζούς στα σύνορα με τη Γεωργία, όπου περνούν χιλιάδες νέοι Ρώσοι τις τελευταίες ώρες, διασφαλίζοντας την «εξαίρεσή» τους από το «όραμα» του Βλαντιμίρ Πούτιν για την ανασύνταξη του ρωσικού στρατού.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.

Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9

