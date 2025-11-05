Ρώσος μοναχός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη: «Επιτρέπεται να μας φυλακίζουν, όχι να μας παίρνουν αποτυπώματα»

Έναν ασυνήθιστο διάλογο πίστης και νόμου προκάλεσε η υπόθεση Ρώσου μοναχού που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παράνομη παραμονή στη χώρα, αλλά τελικά καταδικάστηκε μόνο για απείθεια, επειδή αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα.

«Οι Ρώσοι ιερείς επιτρέπεται να φυλακιστούν, αλλά απαγορεύεται να δώσουν αποτυπώματα», φέρεται να είπε στην απολογία του ο μοναχός ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, που του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων.

Το δικαστήριο τον αθώωσε για την παράνομη παραμονή, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε δόλος, καθώς από το 2019 –όταν έληξε η βίζα του– δεν μπορούσε να επιστρέψει στη Ρωσία λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια του πολέμου. «Δεν μπόρεσα να φύγω, τα σύνορα ήταν κλειστά – κοιτούσα τον Θεό και περίμενα να μου δώσει την ευκαιρία να επιστρέψω», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο μοναχός ανήκει σε μοναστήρι της Μόσχας και τα τελευταία χρόνια διέμενε στο κελί του Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Συνελήφθη κατά τη μετακίνησή του προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ –όπως δήλωσε ο συνήγορός του– επιθυμεί να επιστρέψει οικειοθελώς στη Ρωσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Ρώσος μοναχός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη. Πριν από έναν μήνα, άλλος μοναχός συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» χωρίς τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ προσπαθούσε να ταξιδέψει μέσω Κωνσταντινούπολης στη Μόσχα. Ο δεύτερος μοναχός, που ζούσε από το 2022 στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή, καθώς και εκείνος δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει στη Ρωσία.

Οι δύο υποθέσεις φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη νομική εκκρεμότητα δεκάδων αλλοδαπών μοναχών στο Άγιον Όρος, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στους κανονισμούς της Εκκλησίας και τις μεταναστευτικές διατάξεις του ελληνικού κράτους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



