Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου

Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
21 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ο Διοικητής της 2475 Ροταριανής Περιφερείας Στέφανος Αναστασόπουλος πραγματοποίησε την επίσημη επίσκεψή του στον Ροταριανό Ομιλο Πάτρα.

Η συνάντηση έγινε στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου MyWay σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι η επίσκεψη του Διοικητού συνέπεσε με τη επέτειο των 90 ετών από της ιδρύσεως του ΡΟ Πάτρα. Περιμετρικά της αίθουσας εκτέθηκαν τεκμήρια από την ιστορία του Ομίλου και γενικά των ΡΟ της Πάτρας και της αλληλεπίδρασης με Ομίλους της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Από τη βράβευση των Προπροέδρων του ΡΟ Πάτρα

Παρόντες στην εκδήλωση ήσαν ο πρώην Διοικητής Γιώργος Κατσίλας, οι Βοηθοί Διοικητές Χρήστος Καφέζας και Ραχήλ Τοπαλίδου, Πρόεδροι του ΡΟ Πάτρα και των Ροτ. Ομίλων που προήλθαν από αυτόν, οι δήμαρχοι Δυτ. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ερυμάνθειας Θεόδωρος Μπαρής, ο τ. πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάτρας Ανδρέας Μητρόπουλος, ο πρόεδρος του Ολυμπίου Θεραπευτηρίου Φώτης Παπαβασιλόπουλος, ο διευθυντής σύνταξης του Νεολόγου Πατρών Αλέξανδρος Κογκόλης και πολλοί Ροταριανοί και εκλεκτοί φίλοι.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Κώστας Χρυσανθόπουλος καλωσόρισε τον Διοικητή και τους παρευρισκομένους και έκανε σύντομο απολογισμό του έργου του ΡΟ Πάτρα κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, καθώς και τους στόχους της παρούσας. Ο Διοικητής Στέφανος μίλησε για τη σημασία του Ρόταρυ στη δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας, την ανάδειξη ηγετών, την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών και τη σημασία της συλλογικότητας. Ακολούθως βραβεύθηκαν οι Προπρόεδροι του ΡΟ Πάτρα και των Ομίλων που προήλθαν από αυτόν.

Βράβευση των Προέδρων που προήλθαν από τον ΡΟ Πάτρα

Στο προηγηθέν ΔΣ, παρουσία του Διοικητή, συμφωνήθηκε με τους δύο δημάρχους να προσκομίσουν σχέδιο δενδροφύτευσης κατόπιν υποδείξεως των Δασαρχείων, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η βοήθεια της 2475, έγινε σύντομη περιγραφή των στόχων του Ομίλου για την τρέχουσα χρονιά καθώς και οι υποδείξεις του Διοικητή για τις προϋποθέσεις πραγμάτωσης κάποιων από αυτούς.

Ανταλλαγή σημάτων και λαβάρων μεταξύ Διοικητή και Προέδρου

Νωρίτερα την ίδια ημέρα μέλη του ΔΣ του Ομίλου συνόδευσαν τον Διοικητή σε τρία από τα κοινωφελή ιδρύματα στα οποία στοχεύουν δράσεις του Ομίλου.
