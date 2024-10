Ρουάντα: Τουλάχιστον 9 νεκροί από τον θανατηφόρο ιό Μάρμπουργκ

Συναγερμός στη Ρουάντα μετά το ξέσπασμα επιδημίας του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού Μάρμπουργκ, που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ενώ 18 ασθενείς έχουν τεθεί σε απομόνωση.

Τα περισσότερα θύματα είναι υγειονομικοί από μονάδα ΜΕΘ νοσοκομείου στην πρωτεύουσα Κιγκάλι της Ρουάντα. Για να εμποδίσουν την εξάπλωση του ιού Μάρμπουργκ, που τρομάζει τους ειδικούς, οι Αρχές της χώρας έχουν απαγορεύσει προσωρινά τις επισκέψεις στα νοσοκομεία και έχουν περιορίσει στους 50 τον αριθμό εκείνων που παρίστανται σε κηδείες αγαπημένων τους προσώπων, θυμάτων του ιού, που μεταδίδεται και μετά θάνατον.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε το Σάββατο ότι θα παραδώσει μια παρτίδα προμηθειών κλινικής περίθαλψης και πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων για να υποστηρίξει το «ήδη ισχυρό σύστημα απόκρισης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία» της Ρουάντα.

@WHO is deploying 7 global experts on #Marburg & providing critical supplies for diagnosis, infection prevention & control, & care for patients, including test kits, PPEs & kits to manage 500 patients.” @WHORwanda Rep Dr. @BrianChirombo during a media brief with @RwandaHealth. pic.twitter.com/y0ecqpn0dk

— WHO Rwanda (@WHORwanda) September 30, 2024