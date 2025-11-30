Ρούμπιο για «ειρηνικές διαπραγματεύσεις»: Εχουμε πολλή δουλειά ακόμα…

Ο Αμερικανός διπλωμάτης είπε ότι οι ομάδες εργάζονται και για «τους όρους που θα εξασφάλιζαν μακροπρόθεσμη ευημερία στην Ουκρανία».

 

Ρούμπιο για «ειρηνικές διαπραγματεύσεις»: Εχουμε πολλή δουλειά ακόμα...
30 Νοέ. 2025 22:19
Pelop News

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε ότι η αποψινή συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα των ΗΠΑ ήταν «πολύ παραγωγική και χρήσιμη», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

«Συνεχίζουμε να είμαστε ρεαλιστές σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά… καθώς έχουμε σημειώσει πρόοδο, νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή άποψη εδώ ότι δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου — ο οποίος είναι πολύ σημαντικός — αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ενός μέλλοντος που ελπίζουμε να είναι πιο ευημερούμενο από ποτέ», δήλωσε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες στη Νότια Φλόριντα.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης είπε ότι οι ομάδες δεν εργάζονταν μόνο για τους όρους που θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και για «τους όρους που θα εξασφάλιζαν μακροπρόθεσμη ευημερία στην Ουκρανία».

Είπε ότι οι δύο πλευρές είχαν αρχίσει να θέτουν τις βάσεις για αυτό την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη της Ελβετίας και συνέχισαν τις επικοινωνίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Σήμερα συνεχίσαμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:19 Ρούμπιο για «ειρηνικές διαπραγματεύσεις»: Εχουμε πολλή δουλειά ακόμα…
21:58 Μπλόκα: Αγριεμένοι οι αγρότες, δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω!
21:38 Νέα δημοσκόπηση της Marc: Το 44,5% προτιμά τη σταθερότητα
21:31 Διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο: Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία για εκλογές
21:21 Σπανούλης, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος και Μήτρου-Λονγκ για το διπλό στην Πορτογαλία
21:20 Πότε θα χτυπήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας
21:07 Δικηγόροι Πατρών: Ολα θα κριθούν σε τελικό μεταξύ Παπαναγιωτάκη και Μεταξά
21:00 Πάτρα: Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο – Ποιες ημέρες κατεβαίνουν σε απεργία
20:55 Η Εθνική με Μπαζίνα και Καραγιαννίδη έκανε το 2 στα 2 – Φωτογραφίες/βίντεο
20:52 Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σε τροχαίο
20:47 Οι αγρότες αντεπιτίθενται και ετοιμάζουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα!
20:41 Ο Χρ. Μπούρας κάνει απολογισμό για το φετινό Welcome to UP 2025
20:36 Θάνατος Ραφαήλ στη Ρόδο: Τον σκότωσε χειροβομβίδα του 19671
20:32 Η θέση της Νίκης Βόλου για το περιστατικό στο «Πεπανός»
20:28 Πάπας Λέων: Μόνη λύση ένα αυτόνομο Παλαιστινιακό κράτος!
20:23 Μιλάνο: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο της πόλης
20:17 Η Αχαγιά ΄82 ξεπέρασε το εμπόδιο του Τήρωνα – Φωτογραφίες
20:11 Ν. Δένδιας: «Ο Ελληνισμός δεν θα ανεχτεί να του επιβληθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο»!
20:11 Φοβερή αποκάλυψη της Ελένης Φουρέιρα για τον Μποτία!
20:05 Η Παναχαϊκή απέδρασε από το Καναλάκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ