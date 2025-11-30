Ρούμπιο για «ειρηνικές διαπραγματεύσεις»: Εχουμε πολλή δουλειά ακόμα...

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε ότι η αποψινή συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα των ΗΠΑ ήταν «πολύ παραγωγική και χρήσιμη», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

«Συνεχίζουμε να είμαστε ρεαλιστές σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά… καθώς έχουμε σημειώσει πρόοδο, νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή άποψη εδώ ότι δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου — ο οποίος είναι πολύ σημαντικός — αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ενός μέλλοντος που ελπίζουμε να είναι πιο ευημερούμενο από ποτέ», δήλωσε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες στη Νότια Φλόριντα.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης είπε ότι οι ομάδες δεν εργάζονταν μόνο για τους όρους που θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και για «τους όρους που θα εξασφάλιζαν μακροπρόθεσμη ευημερία στην Ουκρανία».

Είπε ότι οι δύο πλευρές είχαν αρχίσει να θέτουν τις βάσεις για αυτό την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη της Ελβετίας και συνέχισαν τις επικοινωνίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Σήμερα συνεχίσαμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε.

