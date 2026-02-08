Ρουμελιώτης: «Η Ενωση Γλαύκου κάνει υπερβατική πορεία φέτος»

Ρουμελιώτης: «Η Ενωση Γλαύκου κάνει υπερβατική πορεία φέτος»
08 Φεβ. 2026 14:10
Pelop News

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο προπονητής της Ενωσης Γλαύκου Κώστας Ρουμελιώτης, στη συνέντευξη Τυπου που ακολούθησε μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα.

«Είμαστε ομάδα συμπαικτών, με αρκετά νεαρά παιδιά και έντονο το πατρινό στοιχείο. Κάνουμε υπερβατική πορεία». Αυτά τόνισε ο προπονητής της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Κώστας Ρουμελιώτης μετά τη νίκη επί του Απόλλωνα και πρόσθεσε: «Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού έχοντας τον έλεγχο. Όμως ο Απόλλων έπαιξε πάρα πολύ δυνατή και έξυπνη άμυνα. Μας είχε διαβάσει καλά και κατέστρεψε το παιχνίδι μας. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε όπως θέλαμε. Περισσότερο η αναμέτρηση πήγε σε  προσωπικές ενέργειες. Στο τέλος ο Απόλλων με τη δύναμη της έδρας και τον ενθουσιασμό που του έδωσε ο κόουτς Καλαμπάκος, έκανε επί μέρους 17-7 και προηγήθηκε. Στο φινάλε της κανονικής περιόδου είχαμε αποφασίσει να πάμε για τρίποντο, δεν θέλαμε να παίξουμε στην παράταση. Ευστοχήσαμε στο τρίποντο και προσπεράσαμε, αλλά ισοφαριστήκαμε με μία βολή και όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Στόχος μας αρχικά είναι να κάνουμε άλλη μία νίκη για να εξασφαλίσουμε την παραμονή και μετά θα δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:23 Ναυάγιο στη Χίο: Καταθέσεις διασωθέντων «αθωώνουν» τον Μαροκινό χειριστή!
16:16 Λεχαινά: Ο δήμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
16:11 Ικαρία: από θαύμα δεν είχαμε θύματα και σοβαρές καταστροφές
16:05 Π. Γερουλάνος: Μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα
15:59 Ιαπωνία: Κάλπες υπό χιονόπτωση, ποιος είναι το φαβορί
15:50 Ερχεται μεγάλη ανάσα για τους οφειλέτες στην Εφορία
15:40 Πάτρα: Προσομοιωτές F-16 και VR στο νέο λιμάνι της Πάτρας ΦΩΤΟ
15:31 Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες
15:30 Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κατέληξε στην Χαποέλ
15:20 Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο
15:10 Κουνδουράκης: «Ενθαρρυντική εικόνα για την παραμονή»
15:02 Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Πήγε στους Αγώνες με κομμένο χιαστό και διέλυσε το πόδι της
14:52 Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης
14:42 Ο Προμηθέας των πολλών απουσιών, υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό και «βλέπει» Περιστέρι
14:31 Ναυάγιο στη Χίο: Τι λένε στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες
14:26 Έρχεται στα Προσφυγικά ο Γιάννης Βρούτσης – Παρούσα και η ΕΔ του ΠΕΑΚ
14:24 Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!
14:19 «Βροχή» μεταλλίων για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες
14:15 Πάτρα: Θλίψη για 35χρονη που έφυγε σε νοσοκομείο της Αρτας, είχε γεννήσει πριν 15 μέρες
14:10 Ρουμελιώτης: «Η Ενωση Γλαύκου κάνει υπερβατική πορεία φέτος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ