Ρουμελιώτης: «Η Ενωση Γλαύκου κάνει υπερβατική πορεία φέτος»

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο προπονητής της Ενωσης Γλαύκου Κώστας Ρουμελιώτης, στη συνέντευξη Τυπου που ακολούθησε μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλωνα.

«Είμαστε ομάδα συμπαικτών, με αρκετά νεαρά παιδιά και έντονο το πατρινό στοιχείο. Κάνουμε υπερβατική πορεία». Αυτά τόνισε ο προπονητής της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Κώστας Ρουμελιώτης μετά τη νίκη επί του Απόλλωνα και πρόσθεσε: «Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού έχοντας τον έλεγχο. Όμως ο Απόλλων έπαιξε πάρα πολύ δυνατή και έξυπνη άμυνα. Μας είχε διαβάσει καλά και κατέστρεψε το παιχνίδι μας. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε όπως θέλαμε. Περισσότερο η αναμέτρηση πήγε σε προσωπικές ενέργειες. Στο τέλος ο Απόλλων με τη δύναμη της έδρας και τον ενθουσιασμό που του έδωσε ο κόουτς Καλαμπάκος, έκανε επί μέρους 17-7 και προηγήθηκε. Στο φινάλε της κανονικής περιόδου είχαμε αποφασίσει να πάμε για τρίποντο, δεν θέλαμε να παίξουμε στην παράταση. Ευστοχήσαμε στο τρίποντο και προσπεράσαμε, αλλά ισοφαριστήκαμε με μία βολή και όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Στόχος μας αρχικά είναι να κάνουμε άλλη μία νίκη για να εξασφαλίσουμε την παραμονή και μετά θα δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε».

