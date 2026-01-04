Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»

Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
04 Ιαν. 2026 15:55
Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής ολοκληρώθηκε, με την ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας  να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έχοντας κάνει πολύ καλή πορεία.

Ο αρχηγός μας, Νίκος Ρουμελιώτης, μιλώντας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου έκανε τον δικό του απολογισμό, τονίζοντας: «Η Ολυμπιάδα Πατρών ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο δεύτερη στη βαθμολογία.

Όχι εύκολα. Με κόπο. Με δυσκολίες. Με μάχες μέσα στο γήπεδο. Αυτή η θέση δεν είναι τύχη. Είναι δουλειά. Είμαστε εκεί που πρέπει, μέσα στους στόχους που βάλαμε από την αρχή: να είμαστε ανταγωνιστικοί, να αντέξουμε και, στο τέλος, να διεκδικήσουμε την παρουσία μας στους τελικούς.

Ένα μεγάλο μπράβο στην διοίκηση που στάθηκε όρθια, στους προπονητές που κράτησαν την ομάδα σε τροχιά, και κυρίως στους αθλητές που μάτωσαν για τη φανέλα.

Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουμε να δούμε την Ολυμπιάδα να διεκδικεί ξανά, με αξιώσεις, την άνοδο στην Pre League. Και μόνο αυτό λέει πολλά. Συνεχίζουμε. Με χαμηλά το κεφάλι, σκληρή δουλειά και πίστη. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

