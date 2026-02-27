Ρουβάς: «Θα πήγαινα χίλιες φορές στην Eurovision»

Θυμίζουμε ότι ο τραγουδιστής εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2004 με το τραγούδι “Shake it” και κατέκτησε την τρίτη θέση

27 Φεβ. 2026 15:22
Χίλιες φορές δήλωσε πως θα πήγαινε στην Eurovision ο Σάκης Ρουβάς, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο είχε απολαύσει τις συμμετοχές του στο παρελθόν.

Ο τραγουδιστής εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2004 με το τραγούδι “Shake it” και κατέκτησε την τρίτη θέση, ενώ συμμετείχε και το 2009 με το τραγούδι “This is our night” κατακτώντας αυτή τη φορά την 7η θέση. Μιλώντας στο «Πρωινό» την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ανέφερε πως θα το έκανε ξανά εάν είχε την ευκαιρία.

Ο Σάκης Ρουβάς είπε χαρακτηριστικά: «Τέλεια είναι η Eurovision, θα πήγαινα χίλιες φορές».

«Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω φέτος με τον Akyla»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του τραγουδιστή η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, σχολίασε και τα στοιχεία που ξεχωρίζει στο «Ferto», στη φετινή συμμετοχή δηλαδή της Ελλάδας στον διαγωνισμό, και συμπλήρωσε ότι ο Akylas του είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Όπως είπε: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και συμπαθώ πάρα πολύ τον Akyla. Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω. Μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα, γιατί όχι. Κυρίως μου άρεσε αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι και δείχνει το βάθος του Akyla. Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά έχει και άλλα συγκινητικά πράγματα μέσα».

