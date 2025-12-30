Ροβανιέμι: Το όνειρο κάθε παιδιού

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας μακρινός προορισμός ο οποίος απευθύνεται σε όσους διαθέτουν οικονομική άνεση, καθώς βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα.

Ο λόγιος για το μαγευτικό Ροβανιέμι το οποίο είναι το όνειρο κάθε παιδιού αλλά και το κρυφό απωθημένο κάθε μεγάλου που κάποτε ήταν παιδί. Μιλάμε για το σπίτι του Αγιου Βασίλη, για χιόνι σε δέντρα, σκεπές και δρόμους, έλκηθρα, ταράνδους και σούπερ γιορτινή ατμόσφαιρα. Μιλάμε για το απόλυτο χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Το Ροβανιέμι βρίσκεται στα βόρεια της Φινλανδίας μια ανάσα από τον Αρκτικό Κύκλο και είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της Λαπωνίας. Απευθείας πτήση για Ροβανιέμι από την Αθήνα δεν υπάρχει, όλες είναι με έναν έως τρεις ενδιάμεσους σταθμούς και ελάχιστο χρόνο ταξιδιού περίπου τις οκτώμισι ώρες. Οι πτήσεις για την πρωτεύουσα της Λαπωνίας, κατά κύριο λόγο, γίνονται μέσω Ελσίνκι και κάποιες μέσω Γκάτγουικ (Ηνωμένο Βασίλειο).

Εάν δεν θέλετε να πετάξετε για Ροβανιέμι από το Ελσίνκι, μπορείτε να φθάσετε είτε με λεωφορείο είτε με τρένο αλλά θα χρειαστείτε τουλάχιστον εννιά ώρες.

Το Ροβανιέμι είναι μια σχετικά μικρή πόλη, που τη διατρέχει ο ποταμός Kemijoki, ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας καθώς και ο ποταμός Ounasjoki. Αν και η ίδια η πόλη δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ομορφιά αξίζει μια επίσκεψη για το πράσινο που την περιβάλλει, για τα ποτάμια της και φυσικά για τα χριστουγεννιάτικα αξιοθέατα.

Η πόλη μπαίνει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα από νωρίς το φθινόπωρο με στολισμούς και pop up εορταστικές αγορές αλλά και διάφορες εκδηλώσεις μουσικές και μη.

Η μεγάλη ατραξιόν στο Ροβανιέμι, χειμώνα-καλοκαίρι, είναι φυσικά το «Χωριό του Αη Βασίλη», που αυτή την εποχή συγκεντρώνει ακόμα περισσότερο κόσμο. Μάλιστα, ο Αρκτικός Κύκλος περνά μέσα από το χωριό. Εδώ, μπορείτε να περπατήσετε στα χιονισμένα δρομάκια του, να απολαύσετε έναν ζεστό καφέ στα cozy καφέ του ή ένα γεύμα σε κάποιο εστιατόριο με τοπικές γεύσεις, καθώς να ψωνίσετε δώρα και αναμνηστικά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μείνετε και στα ξενοδοχεία που υπάρχουν εκεί χωρίς να χρειάζεται να μετακινήστε με τα παιδιά σας.

